Calciomercato Milan, stand by per un obiettivo a centrocampo: i dettagli

Il Milan ha iniziato molto bene la stagione, sia in Europa League prima, sia in campionato poi. Per la squadra di Pioli sono arrivate solo vittorie, e nell’ambiente c’è senza dubbio tanta positività ed ottimismo. Attenzione però anche al mercato, per niente chiuso per il Diavolo, e che potrebbe anzi portare a delle belle novità nei prossimi giorni. C’è ancora qualche obiettivo da inseguire, e qualche colpo last minute da mandare in porto.

Ultime Milan: valutazioni sul colpo Bakayoko

Tra i tanti obiettivi del Milan in questi ultimi giorni di mercato, c’è sicuramente Bakayoko, giocatore che da tempo è nel mirino rossonero, e che è stato richiesto più e più volte al Chelsea. Il club londinese è disposto a lasciarlo partire, ma continua a chiedere molto per un eventuale riscatto: ben 30 milioni di euro. Cifra comunque piuttosto alta, e che al momento il Diavolo non può sostenere. Ecco perchè Maldini e Massara hanno provato a chiedere uno sconto, mai realmente accettato dai Blues. Per il momento la trattativa è in stand by, e ancora una volta ci sarà da aspettare, magari il momento giusto per affondare definitivamente il colpo. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Milan: per Bakayoko è sfida al PSG

Bakayoko è un profilo che piace tantissimo al Milan, e già qualche anno fa, nella sua unica stagione a Milano, c’era stata l’impressione di un giocatore in grado di aver lasciato un segno molto importante. Il francese ha poi disputato altre annate con il Monaco, prima poi di tornare proprio in orbita rossonera. Ora le continue richieste al Chelsea e.. la concorrenza del PSG. Ebbene si, anche perchè Leonardo non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare il centrocampista, e sebbene la prima offerta sia stata bassa, non è da escludere un altro assalto nei prossimi giorni. Il duello è aperto.

Mercato Milan: cessione in arrivo

Intanto il Milan, prima di affondare il colpo per Bakayoko, ha bisogno di monetizzare, e quale miglior modo se non quello di cedere un esubero. Paquetà è in uscita, e pare abbia già raggiunto l'accordo con il Lione.