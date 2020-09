Calciomercato Lazio: la stella del Paris Saint-Germain per Inzaghi

Il calciomercato della Lazio si è infiammato attorno al nome di Julian Draxler. Il calciatore tedesco è in uscita dal Paris Saint-Germain e Igli Tare sarebbe pronto a far follie per portarlo alla corte di Simone Inzaghi

Calciomercato Lazio, Draxler diventa un obiettivo: dal Paris Saint-Germain per la Champions League

E’ cominciata una nuova stagione per la Lazio, club che non è ancora sceso in campo in queste prime partite di campionato. Sì, perché la Lazio comincia più tardi, perché l’Atalanta ha chiuso tardivamente la sua stagione, così come Inter e Spezia, che hanno chiuso l’annata praticamente sul finale di agosto. Ma adesso è tempo di fare sul serio, perché i biancocelesti non solo cominceranno nella serata di sabato a Cagliari, ma ben presto conosceranno anche i propri avversari in Champions League, nel sorteggio per i gironi che andrà in scena nel giorno di giovedì primo ottobre. Una competizione in cui la società capitolina ha voglia di incidere e vivere da protagonista, passando appunto al turno successivo e non fermandosi solo ai gironi. E’ per questo che, tra gli obiettivi, ci finiscono anche calciatori importanti per l’Europa, proprio come Julian Draxler.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lazio sull’obiettivo dei nerazzurri: le ultime

Draxler alla Lazio, Igli Tare fa sognare i tifosi biancocelesti e Simone Inzaghi

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe piombata su Julian Draxler, calciatore tedesco in uscita dal club di Parigi. Dopo l’esperienza in Ligue 1 e appunto, al PSG, il calciatore ex Schalke 04 e Wolfsburg avrebbe voglia di ritornare protagonista, magari proprio con la maglia dei biancocelesti. Alla Lazio ritroverebbe la possibilità di giocare da titolare le partite affascinanti della Champions League, anche perché la sua posizione in Nazionale, potrebbe compromettersi, considerando le sue poche presenze con il club transalpino. A fine anno c’è l’Europeo 2021 e il centrocampista tedesco non vuole rischiare il posto in mezzo al campo, nonostante il buon minutaggio ottenuto in questo primo scorcio di campionato con il PSG.

Lazio, colpo Champions per confermarsi in questa stagione: ma quante battaglie aspettano Inzaghi in Serie A

Per piazzare il grande acquisto, toccherà pazientare ancora un po’. Un colpo non facile, considerando la portata di Julian Draxler, per la Lazio. Ma Igli Tare ha voglia di accontentare l’insoddisfatto Simone Inzaghi che, in conferenza stampa e non molto tempo fa, aveva denunciato la lentezza del club laziale a piazzare colpi importanti per confermarsi, in una stagione che vedrà il ritorno di Milan e Napoli ai vertici, pronte a darsi battaglia per un posto in Champions League, senza dimenticare l’Atalanta a caccia di conferme e l’ambiziosa Roma che potrebbe essere di Massimiliano Allegri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Callejon è un’idea concreta: sarà fumata bianca