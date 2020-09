Calciomercato Juventus, cessione vicina: tante pretendenti

Il calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo, e ad oggi sono tante le trattative in via di definizione. I bianconeri pensano a gestire la rosa, e Pirlo sembra aver già tracciato le linee guida anche per quanto riguarda le cessioni. Ci sono ancora diversi esuberi, e la sensazione è che da qui ai prossimi giorni potrebbero esserci diverse novità.

Ultime Juventus: Rugani vicino all’addio, tutte le pretendenti

Tra i vari giocatori in uscita dalla Juventus, c’è senza dubbio Daniele Rugani. Il difensore centrale non hai mai trovato grande spazio nelle gerarchie bianconere, e anche quest’anno, sotto la guida di Pirlo, non si prevede un grosso cambiamento. Il suo impatto alla Vecchia Signora non è mai stato importante, ed è per questo che la cessione sembrerebbe essere l’ipotesi più papabile. Le richieste sono state tante, e le avance non cessano, almeno per il momento. Sull’ex Empoli c’è infatti l’interesse costante dalla Premier League, con Newcastle, Leeds, West Ham e Manchester City attualmente in corsa. Offerte vere e proprie non ne sono mai arrivate, ma nonostante questo si prevede l’addio in questa sessione di mercato.

News Juventus: Rugani, il Leeds e la valutazione

Il futuro di Rugani potrebbe essere in Premier League, o addirittura in Spagna, con il Valencia interessato, o in Francia al Rennes. Insomma, sul centrale non mancano di certo le pretendenti, e negli scorsi giorni si era parlato soprattutto del Leeds, il quale però nelle ultime ore sembra aver abbandonato la corsa. Il motivo? L’acquisto di Llorente ha fatto cambiare idea al club inglese, il quale potrebbe defilarsi definitivamente. La Juventus intanto non vuole assolutamente fare sconti per il suo giocatore, e fissa la valutazione intorno ai 20-25 milioni di euro. Questa la notizia riportata da cm.it.

Mercato Juventus: altra cessione ad un passo

Non solo Rugani tra i cedibili, ma anche e soprattutto Khedira. Anche il tedesco è in uscita, non gioca da tanto, e non rientra nei piani di Pirlo. Sul giocatore ci sono due big, attenzione a cosa può succedere nei prossimi giorni.