Calciomercato Juventus, arriva la conferma da parte dell’agente

Arrivano importanti dichiarazioni da parte del procuratore del calciatore per quanto riguarda il suo futuro. Possibile un suo ritorno in Italia oppure continuerà la sua carriera all’estero.

Emersin Palmieri, l’agente conferma: “Nessun contatto con la Juventus“

La Juventus, dopo aver sistemato il reparto offensivo con il ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid sta cercando di rinforzare quello difensivo. Moltissimi i nomi accostati alla squadra di Andrea Agnelli, specialmente quello di Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano sembrerebbe in uscita dal Chelsea, dove il tecnico Frank Lampard non lo reputa una prima scelta e lo ha inserito nella lista dei possibili partenti. Anche perché in quella posizione i blues di Roman Abramovich hanno acquistato Ben Chilwell dal Leicester City. Lo spazio per l’ex Roma e Palermo si riduce sempre di più. C’è stata una possibilità che il calciatore tornasse in Italia, anche perché sulle sue tracce qualche mese fa c’era anche il Napoli. La squadra inglese vorrebbe cedere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto. Una scelta che non convince, appunto, la Juventus. Ma proprio l’agente del calciatore, Fernando Garcia, ha voluto chiarire questa situazione una volta e per tutte. rilasciando un’intervista ai microfoni di “TuttoJuve.com” dichiarando: “Sui giornali leggo che il mio assistito viene sempre accostato alla Juventus. Posso confermare che non ci sono stati mai contatti tra il sottoscritto e la squadra piemontese in questa sessione di mercato“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione vicina: tante pretendenti

Garcia ribadisce: “Pensa solo al suo club“

Il procuratore ha continuato dicendo: “Non so se è il momento per parlare di un suo possibile addio con la società inglese. La cosa che posso garantire è che Emerson sta pensando solo al Chelsea“. Anche se alcuni giorni fa, lo stesso Garcia, aveva annunciato che il calciatore sarebbe potuto ritornare in Serie A. A quanto pare le cose sono decisamente cambiate.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, caso Suarez: Paratici nominato nelle intercettazioni

Anche se, secondo i bookmakers, il giocatore è ad un passo dai bianconeri

I bookmakers inglesi sono convinti che il giocatore lascerà presto l’Inghilterra per accasarsi proprio alla Juventus. Anche perché in quella posizione c’è solo Alex Sandro (ora infortunato) ed il giovane Frabotta (che ha esordito nella prima giornata contro la Sampdoria) dopo la partenza di Luca Pellegrini che si è trasferito in prestito al Genoa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: no Suarez, ma c’è un altro top player dal Barça