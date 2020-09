Calciomercato Juventus: altra big su Douglas Costa

Se i bianconeri non riucissero ad incassare i 30 milioni richiesti, potrebbe aprirsi la strada di uno scambio con i Barcellona.

Ousmane Dembele potrebbe arrivare in Serie A. Un affare che potrebbe concretizzarsi sull’asse Barcellona-Torino dopo quello di giugno tra Pjanic e Arthur.

L’affare potrebbe essere chiuso in maniera definitiva, con un conguagio che entrerebbe nelle casse del club blaugrana.

Le due società questa volta scambierebbero i cartellini dello stesso Dembele e del brasiliano Douglas Costa. Oppure in prestito.

L’ex Bayern Monaco potrebbe anche finire a Barcellona. Al suo posto a Torino arriverebbe il giovane ma già fortissimo Dembele, che era stato pagato dai catalani 140 milioni di euro.

Scambio Douglas Costa e Dembele: le due formule

Come detto, se la Juventus non riuscisse ad incassare i 30 milioni richiesti potrebbe tentare la via dello scambio. Dembelè del Barcellona piace molto a Torino. Il Barcellona investì tantissimo per portarlo in Catalogna e la Juventus, starebbe studiando il modo per averlo senza pagare la stessa cifra.

Dembele alla Juve potrebbe arrivare solo se i blaugrana non dovessero trovargli una sistemazione. Entrambi i club lavorano per piazzare i due calciatori in Premier o in Liga. Se a fine mercato però non arrivasse la cessione, allora ci sarebbe la concreta idea di provare uno scambio, anche solo di prestiti.