Calciomercato Juventus: no Suarez, ma c’è un altro top player dal Barça

Pazza idea di calciomercato per la Juventus, Ousmane Dembele potrebbe approdare in Serie A. E’ l’idea di Fabio Paratici, pronto ad accontentare i tifosi dopo l’altro colpo sfumato da Barcellona.

Calciomercato Juventus, Dembele nel mirino: è un colpo alla “Pjanic-Arthur”

Al centro delle questioni di calciomercato, c’è stata la Juventus con l’affare legato a Luis Suarez saltato definitivamente, dopo l’approdo di ieri sera, in via del tutto ufficiale, all’Atletico Madrid. Adesso i bianconeri virano su altri obiettivi per quello che riguarda il mercato, con l’arrivo già concretizzato di Alvaro Morata, con l’ufficialità arrivata nel corso degli ultimi giorni. Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, sembra aver intenzione di non fermarsi. Per tale motivo, gli affari con il Barcellona continuano, e non si fermeranno solo allo scambio realizzato ormai mesi fa, tra Pjanic ed Arthur.

Juventus, Dembele idea concreta: ancora affari con il Barcellona, scambio di cartellini

Stando a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio.it, Ousmane Dembele potrebbe arrivare in Serie A. Un affare che potrebbe concretizzarsi sull’asse Barcellona-Torino, sulla stessa lunghezza d’onda, appunto, di Pjanic e Arthur. Un nuovo scambio, questa volta con conguaglio economico che entrerebbe nelle casse del club blaugrana. Sì, perché lo scambio vedrebbe protagonisti i cartellini dello stesso Dembele e del brasiliano Douglas Costa, in uscita dalla Juventus. L’ex Bayern Monaco potrebbe andare al club di Lionel Messi, per comporre un tridente eccezionale, in attesa di conoscere una nuova punta per la società catalana. Intanto, in bianconero, arriverebbe il giovane ma già fortissimo Dembele, pronto a regalare le sue giocate al pubblico dell’Allianz Stadium, in attesa di rivedere negli stadi tutti i tifosi pronti ad acclamare il suo nome.

Scambio Douglas Costa e Dembele: formule e opzioni per Barcellona e Juventus