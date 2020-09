L’Inter di Antonio Conte sta preparando al meglio l’esordio in campionato contro la Fiorentina di Beppe Iachini: dal calciomercato sono arrivati i colpi che il tecnico ha richiesto ma presto la rosa potrebbe essere rinfoltita ancora di più.

Calciomercato Inter, Skriniar verso la cessione

Prima di tornare sul mercato in entrata, però, l’Inter deve cedere gli esuberi. Tra questi, dal post-lockdown, c’è anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha perso gradualmente le gerarchie nelle idee di Antonio Conte che ora non lo ritiene più indispensabile per il suo progetto, avendo puntato su nuovi difensori e ha deciso che può essere ceduto. In giornata c’è stato un contatto diretto tra il Tottenham e gli agenti di Skriniar a Milano in cui si è parlato della possibilità di passare in Premier League. L’incontro, stando a quanto riferito da Sky Sport, ha lasciato ottime impressioni agli Spurs che presto potrebbe affondare il colpo.

Calciomercato Inter, cessione del centrocampista: resta in Serie A

Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Skriniar

Milan Skriniar sta per dire addio all’Inter ed è stato già individuato il difensore che potrà sostituire lo slovacco: Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è un pallino di Antonio Conte che lo vedrebbe benissimo nella sua difesa a tre, sul centrodestra. I viola, dal canto proprio non vogliono perdere il serbo e chiedono cifre astronomiche per poter aprire ad una possibile trattativa. In questo momento, dunque, l’affare sembra difficile ma potrebbe essere proprio Srkiniar a finanziare, in gran parte, l’innesto di Milenkovic.

Calciomercato Inter, obiettivo Otamendi: c’è anche la Lazio

L’agente di Milenkovic incontra i nerazzurri

Nelle ultime ore Fali Ramadani è arrivato in Italia per sbloccare molti dei suoi affari. Da Kalidou Koulibaly a Nikola Milenkovic, sono tanti i difensori assistiti dal potente agente ad essere oggetti del desiderio sul mercato. Ha incontrato le dirigenze di Inter e Milan per parlare del futuro di Nikola Milenkovic e ha trovato in quella nerazzurra la più propensa ad avviare una trattativa per il forte difensore classe ’97, per il quale la Fiorentina chiede 40 milioni.

