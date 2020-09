L’Inter si sta concentrando sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita. A breve dovrebbe arrivare un’altra ufficialità dopo quella di Arturo Vidal dal Barcellona. Da registrare l’interesse di un top club europeo su un altro calciatore. Il tutto dipenderà da Antonio Conte se vorrà tenerlo, o meno, in rosa.

Candreva è partito, Darmian può arrivare

Antonio Candreva lascia, dopo quattro stagioni, la maglia dei nerazzurri. E’ ufficiale il suo approdo alla Sampdoria di Massimo Ferrero. Importante rinforzo per Claudio Ranieri, che sta attendendo con ansia anche un altro ex interista: Keita Baldé dal Monaco. Ora è libero un posto sulla fascia che verrà preso, quasi sicuramente, da Matteo Darmian. Il difensore del Parma sta per arrivare alla corte di Antonio Conte, che può schierarlo in più ruoli: come difensore centrale e come esterno di centrocampo. L’Inter ha già la parola del giocatore e anche della società parmense, visto che c’era già un accordo sulla sua cessione proprio ai nerazzurri.

Perisic è richiesto sul mercato

In una recente intervista, Ivan Perisic, ha dichiarato di essere ritornato all’Inter per restare. Dopo l’anno in prestito in Germania al Bayern Monaco (dove ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere), ha confermato di volersi giocare le sue carte con la maglia nerazzurra. Anche perché intende rispettare il suo contratto che scadrà tra due anni. Tutto dipenderà ovviamente da lui, da come si comporterà negli allenamenti e se riuscirà a conquistarsi la fiducia dell’ex commissario tecnico della Nazionale. Dall’altra parte, però, bisogna considerare che la finestra di calciomercato è ancora aperta e le richieste per il croato non mancano. Ci sarebbe un altro top club europeo su di lui, ovvero il Paris Saint Germain. Una squadra che conosce molto bene, vista che l’ha battuta in finale di Champions League lo scorso 23 di agosto a Lisbona. E’ entrato a tutti gli effetti nel taccuino del direttore sportivo dei parigini, Leonardo.

L’Inter vorrebbe cederlo in maniera definitiva

Basta prestiti. O cessione definitiva o non se ne fa niente. Almeno è questo quello che arriva da Milano. Zhang vuole monetizzare dalla sua cessione e non mandarlo in altre società a titolo temporaneo.

