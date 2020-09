Calciomercato Inter, fatta per una cessione: cifre e dettagli

Il calciomercato dell’Inter continua, e nelle ultime ore sono arrivate delle importanti novità per quanto riguarda Antonio Candreva. Il laterale è pronto per una nuova avventura, ancora una volta in Italia. Capolinea con i nerazzurri quindi, dove ha disputato diverse stagioni su buoni livelli. Ora la sua prossima squadra sarà la Sampdoria, la quale ha pressato molto in questi ultimi giorni.

Ultime Inter: tutto fatto per Candreva alla Sampdoria

Candreva è stato protagonista di un’ottima annata sotto la guida di Conte, ma la sua avventura a Milano sembra essere giunta ad una conclusione. La Sampdoria è infatti riuscita a strappare un “si” importante, oltre che un accordo oramai praticamente perfezionato con il giocatore. L’intesa è stata trovata sulla base di 2,5 milioni di euro, con il calciatore accetterà un triennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Nella giornata di domani è previsto il suo arrivo nella città ligure, dove saranno svolte le consuete visite mediche, prima della firma in un secondo momento. Partenza che comunque ha un peso specifico per l’Inter, il quale ha visto l’ex Lazio spesso in campo, valorizzato anche dalla cura Conte. Il tecnico ha infatti perso una pedina importante, sostituito però dall’arrivo di Hakimi su quella zona di campo. Questa la notizia riportato da cm.com.

Mercato Inter: altre due cessioni in arrivo

L’Inter pensa anche ad altre due cessioni, ormai nell’aria da diversi giorni. La prima è quella di Ranocchia, giocatore ormai uscito dai piani nerazzurri, e che potrebbe trovare una sistemazione al Genoa, al Sassuolo oppure al Parma. Situazione diversa invece per quanto riguarda Vecino, anche lui considerato esubero, e il quael si sta avvicinando parecchio al Napoli. Ha già accettato gli azzurri, la squadra partenopea è interessata al suo profilo.

