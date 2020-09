Calciomercato, Allegri prepara il gran ritorno in Serie A: il progetto della big

Calciomercato, Allegri ritorna in Serie A dopo un anno: una big è pronta a piazzarlo in panchina

E’ fermo ormai da un anno, Massimiliano Allegri non ha trovato squadra in questa calda estate post-lockdown, periodo in cui comunque qualche squadra ha cambiato il proprio allenatore, sia in Italia, che all’estero. L’idea Inter com’è nata, così è tramontata, perché il gruppo Suning alla fine ha virato per la continuazione con Antonio Conte, tecnico che era stato già sostituito anni addietro, all’esperienza juventina, proprio dal tecnico toscano. Questa volta porte chiuse per Allegri, allenatore che dovrà trovarsi un altro progetto. Lo stesso uomo ha rifiutato quello del Bayern Monaco e sicuramente di qualche altro club in Europa e resta tra gli allenatori più appetibili sul calciomercato. Occhio, perché in Italia c’è la posizione di Paulo Fonseca in bilico e le voci, lo accostano con insistenza proprio a Roma, in giallorosso.

Allegri alla Roma, Dan Friedkin cerca il grande rilancio per la Roma

Stando a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri potrebbe finire alla Roma. Sì, tutto vero, il progetto dei giallorossi sarebbe ambizioso, a tal punto da considerare l’ex Juve, un primo obiettivo per il domani. Una voglia da parte di Dan Friedkin per tentare il grande rilancio, sin da subito, portando in Capitale uno degli allenatori italiani più vincenti degli ultimi anni. E allora al tecnico toscano verrà presentato il progetto Roma, a discapito di Paulo Fonseca, che vede la sua posizione sempre più lontano da Trigoria.

Sullo sfondo resta il Paris Saint-Germain: Allegri però ascolterà la proposta giallorossa e poi prenderà una decisione

Sullo sfondo, per il tecnico ex Milan e Juventus, c’è sempre il Paris Saint-Germani. Il club transalpino è uno dei maggiori club in Europa ad avere una situazione complessa in panchina. Sì, l’addio di Tuchel è possibile perché, dopo un’annata da protagonista in Champions League, ha visto un brutto inizio in Ligue 1, che continua a non convincere il ricco patron Al-Khelaifi. E’ per questo che, quest’ultimo, potrebbe puntare tutto su Max Allegri. L’ex Juventus starebbe forse aspettando una chiamata con il prefisso dalla Francia, toccherà dunque aspettare e capire se il progetto della Roma potrà interessargli. Ascolterà le proposte, perché la voglia di ripartire dall’Italia è sempre ben accetta per l’allenatore toscano. Allegri dunque aspetterà, poi prenderà una decisione. Il ritorno in Serie A, è una pista possibile.

