L’Olanda ha annunciato il nuovo Commissario Tecnico (UFFICIALE)

Con un comunicato ufficiale la Nazionale olandese, battuta di recente dall’Italia in Nations League, ha annunciato il nome del nuovo allenatore, anche lui vecchia conoscenza del nostro calcio.

Annuncio ufficiale: l’Olanda ha un nuovo allenatore

Nota ufficiale della Lega Calcio dei Paesi Bassi: Frank De Boer, ex allenatore dell’Inter, è il nuovo ct. Ecco il testo del comunicato: “Frank de Boer è stato scelto come allenatore della nazionale olandese. Il 50enne ex nazionale sarà alla guida degli Orange per i prossimi due anni, fino al Campionato del Mondo del 2022, che si svolgerà in Qatar. De Boer è già al lavoro con la KNVB ed dirigerà la squadra già nella prossima gara contro il Messico e durante le gare di ritorno della Nations League contro Bosnia-Erzegovina e Italia“. Subentra a Ronald Koeman, che aveva guidato la squadra tra il 2018 ed il 2020, ed oggi si è accasato al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Olanda, prima vittoria degli azzurri: la sintesi ed il tabellino della gara