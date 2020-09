Juventus, infortunio Dybala: la decisione di Pirlo contro la Roma

Inizio di stagione importante per la Juventus. Il club bianconero ha vinto la prima giornata del campionato di Serie A contro la Sampdoria con un 3-0, in rete Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. Assente Paulo Dybala per infortunio alla prima di campionato. Il calciatore argentino è alla prese con il recupero per tornare in campo, come annunciato dallo stesso allenatore Andrea Pirlo che ha già annunciato di avere in mente già il modo per integrare il talento numero 10 della Juventus.

Roma-Juventus, infortunio Dybala: le ultime sul calciatore

Domenica subito un big match in Serie A, ci sarà Roma-Juventus domenica sera come posticipo della seconda giornata. A differenze del primo match, Andrea Pirlo potrebbe avere già subito due rinforzi in più per la sfida dell’Olimpico contro la Roma, si tratta di Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto del calciatore spagnolo dall’Atletico Madrid (un ritorno per lui in bianconero dopo quattro anni). Il calciatore si è subito messo a disposizione del nuovo tecnico, ma sembra difficile pensare che parta titolare. Discorso diverso per Paulo Dybala, dato che l’attaccante argentino era infortunato e ora è tornato in gruppo. Il calciatore spinge per essere a disposizione di Pirlo nella sfida con la Roma, ma anche per lui è difficile vederlo dal primo minuto in campo. Intanto buone notizie, il calciatore ha svolto oggi l’intero allenamento insieme ai compagni.

Juventus, rinnovo Dybala: le ultime notizie

Il calciatore della Juventus, simbolo della squadra, punta al rinnovo di contratto. Avviati i contatti tra i dirigenti della Juventus e il suo agente, che nei giorni scorsi si è presentato a Torino per avviare i primi contatti riguardo un accordo futuro. Ad oggi il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 con ingaggio di circa 7.5 milioni di euro. Il calciatore e la Juve vogliono continuare insieme e nelle prossime settimane si potrà raggiungere l’intesa fino al 2025. Si tratta sull’ingaggio: 15 la richiesta del calciatore e 10 l’offerta bianconera. Le parti potrebbero venirsi incontro e chiudere tra i 12 e 13 milioni di euro.

