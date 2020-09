La Roma di Dan Friedkin non ha iniizato nel migliore dei modi la stagione 2020/21 e dal calciomercato, anche dirigenziale, potrebbero arrivare i primi sorrisi.

Calciomercato Roma, furia Friedkin: rivoluzione totale

La prima partita stagionale è stata un vero e proprio disastro per la Roma che oltre a non aver espresso tutto il proprio valore sul campo del Verona, si è vista anche attribuire la sconfitta a tavolino a causa di un errore nelle liste ufficiali della Serie A. Dan Friedkin non ha ben gradito entrambe le cose e sta pensando ad una vera e propria rivoluzione. A partire da Paulo Fonseca: alcune valutazioni del tecnico non sono piaciute al nuovo presidente giallorosso e potrebbe essere il primo ad essere tagliato fuori.

Calciomercato Roma, offerta avanzata: le ultime

Calciomercato Roma, Allegri in pole position

In caso di addio di Paulo Fonseca, il primo nome sulla lista di Dan Friedkin è Massimiliano Allegri. Il tecnico è ancora senza club e di recente ha dichiarato che è pronto a rimettersi in gioco. A domanda diretta sulla Roma ha risposto con un timido “Vedremo” e allora presto si potrebbe decidere di far tornare in pista l’ex allenatore della Juventus. Ma poi la rivoluzione toccherà anche altri piani della società. Il primo addio c’è già stato e ha riguardato Pantaleo Longo, il segretario che commesso l’errore di inserimento di Amadou Diawara nella lista Under22. Inoltre c’è da chiarire la posizione del direttore sportivo, ad oggi ruolo ricoperto da Morgan De Sanctis che, però, potrebbe presto tornare ad essere il team manager dei giallorossi. Ma la novità più importante potrebbe riguardare il ritorno in giallorosso di Francesco Totti.

Calciomercato Roma, su Dzeko c’è un’altra big

Totti torna alla Roma: il nuovo ruolo

Intanto è ad un passo l’addio di Mauro Baldissoni, attuale vicepresidente della Roma che, dopo la cessione della società, è sempre più lontano. E il suo posto potrebbe essere preso proprio da Francesco Totti che nelle recenti dichiarazioni si è lasciato scappare che farà “cose carine” con la Roma. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, lo storico capitano dei giallorossi potrebbe tornare con un ruolo dirigenziale molto importante e diventare il volto principale della nuova Roma.