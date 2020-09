Calciomercato Roma, Allegri ipotesi concreta: le cifre

La Roma pensa al campionato, ma pensa soprattutto al futuro. I giallorossi hanno perso a tavolino la prima giornata di campionato, e al momento all’interno della società ci sono delle posizioni ancora non salde. La prima è quella di Fonseca, il quale lo scorso anno non è riuscito ad impattare al meglio sulla panchina del club capitolino. Per il portoghese ci sono ancora dei dubbi importanti, e intanto si pensa al suo eventuale sostituto.

Ultime Roma: sale Allegri per il dopo Fonseca

Fonseca potrebbe non durare a lungo sulla panchina della Roma, ed è per questo che il club giallorosso sta cominciando a valutare qualche profilo per il suo sostituto. Tra i nomi più caldi c’è sicuramente quello di Allegri, al momento in pole. Nelle ultime settimane l’ipotesi si è fatta sempre più concreta, e lo stesso ex Juventu sarebbe desideroso di tornare ad allenare in Italia. Fonseca non gode della piena fiducia di tutti, ed è per questo che da qui alle prossime settimane potrebbero arrivare delle grosse novità in merito. Questa la notizia riportata poco fa da La Stampa.

Mercato Roma: le cifre per convincere Allegri

La Roma vuole pararsi le spalle, e pensa ad Allegri in caso che con Fonseca vada tutto male. Ovviamente ci si augura il contrario, ma intanto i sondaggi sono stati fatti. Per il tecnico livornese ci sono tante richieste, ed i giallorossi stanno già valutando tutte le condizioni della trattativa. Una cosa sembrerebbe certa: ci vogliono ben 7,5 milioni di euro per convincere Allegri, desideroso di allenare ancora una volta in Serie A. Dopo un anno sabbatico, l’ex Juventus è pronto ad una nuova avventura, dopo che con i bianconeri aveva praticamente dominato il campionato più e più volte.

News Roma: occhi puntati su Fonseca

Andando a tenere in considerazione l’ipotesi Allegri, è chiaro che ora la palla passerà in mano a Fonseca. Il tecnico portoghese dovrà fare bene se vorrà guadagnare la fiducia dei tifosi e della società, magari conquistando la Champions League. Non è un ultimatum, ma quasi. Friedkin è arrivato da poco, ma sembra avere già le idee molto chiare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Friedkin rivoluzionario: Fonseca out, ecco chi arriva

POTREBBE INTERESSARTI: Roma, caso “Diawara”: sconfitta a tavolino per i giallorossi (UFFICIALE)