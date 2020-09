Dopo l’ottima prima uscita in campionato contro il Parma, il Napoli guarda al calciomercato per gli ultimi colpi da mettere a segno per regalare a Gennaro Gattuso una rosa completa in ogni reparto.

Calciomercato Napoli, occasione dal Chelsea

Tra i migliori in campo nella gara del Tardini contro il Parma è spiccato sicuramente Kalidou Koulibaly, l’uomo mercato per eccellenza del Napoli. Il difensore senegalese è nel mirino di Manchester City e Paris Saint Germain e fino alla fine del mercato potrebbe dire addio. Per questo motivo sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sono diversi nomi che fanno gola a Gennaro Gattuso che potrebbero sostituire Koulibaly. Nelle ultime ore è spuntata una nuova idea per gli azzurri che potrebbero pescare in Premier League il nuovo difensore. Dal Chelsea è in uscita Antonio Ruidiger che è diventato una vera e propria pedina per il futuro azzurro.

Calciomercato Napoli, colpo dall’Inter: affare in chiusura

Calciomercato Napoli, Rudiger non fa al caso di Lampard

Secondo quanto riportato dal Daily Mail dopo che Lampard lo ha escluso anche dalla seconda gara stagionale di Premier League, ha deciso di cederlo definitivamente. Nella prima, contro il Brigthon, era finito in panchina, mentre contro il Liverpool il tedesco non è stato nemmeno convocato. Il motivo è da trovare nell’atteggiamento dell’ex Roma durante gli allenamenti: è poco performante e il tecnico inglese vuole liberarsene il prima possibile per lavorare ancora meglio per il futuro del Chelsea.

Calciomercato Napoli, Milik in Premier League: le ultime

Napoli-Rudiger: affare possibile

Il centrale tedesco ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe partire per una cifra relativamente bassa: 22 milioni di euro. Così Abramovich potrebbe scegliere di lasciarlo partire, anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto e per il Napoli, ma non solo, è diventato più di un’opportunità. Anche il PSG, interessato a Koulibaly, potrebbe pensare a Rudiger come idea low-cost per chiudere il mercato.

Intanto gli azzurri stanno chiudendo con l’Inter un nuovo colpo in entrata: piace Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano sarà utile per completare la mediana e nelle prossime ore l’affare sarà definito.

