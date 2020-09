Il Milan lavora per Federico Chiesa, come confermato da Sky Sport ci sarebbe un’apertura.

Calciomercato Milan: le ultime su Chiesa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Federico Chiesa sarebbe ancora in orbita Milan. Rocco Commisso, però, continua a non scendere dalla cifra di 60 milioni di euro.

Il presidente della Fiorentina, infatti, avrebbe aperto alla cessione ma continua a chiedere l’offerta giusta per lasciarlo andare. Ad oggi nessun club italiano si è presentato dalla Fiorentina mettendo sul tavolo oltte 50 milioni per prendere per Federico Chiesa.

Mistero a Milano per Chiesa

Nella giornata di oggi, tuttavia, pare che Enrico Chiesa, papà di Federico, sarebbe stato in visita a Milano.

Nel corso della giornata, infatti, l’ex giocatore di Fiorentina e Siena, che ad oggi è anche l’agente di Chiesa, sarebbe stato avvistato nel capoluogo lombardo. La “prova” sarebbe una foto di un tifoso che posa accanto a Chiesa senior.

Lo stesso tifosi avrebbe chiesto all’ex numero 10 numi sul futuro del calciatore al Milan, l’ex fantasista avrebbe anche risposto con un sorriso piuttosto enigmatico.

Calciomercato Milan: attenzione a Chiesa

Enrico Chiesa in realtà non è la prima volta che soggiorna a Milano. Chissà che il padre del calciatore però non abbia lavorato per il suo futuro al Milan

Nei mesi scorsi, infatti, Enrico era già stato all’ombra della Madonnina per motivi di lavoro. Chissà che in questi giorni, invece, il padre ed agente del calciatore Federico Chiesa non abbia incontrato il Milan per portare Federico al club rossonero.

Ultime Milan: Commisso non molla sulla valutazione

Per concretizzare l’affare, il vero scoglio resta Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, infatti, non vorrebbe scendere sotto i 60 milioni di valutazione. Una cifra anche onesta, se non fosse che il Covid-19 ha fatto calare tutti i prezzi. Per questo motivo ad oggi risulta impensabile che il Milan arrivi a tanto per il calciatore. In passato di era parlato di qualche contropartita, come ad esempio Paquetà, ma la Fiorentina vorrebbe il pagamento in contati per il cartellino del calciatore

Mercato? “Castrovilli rimane sicuro. Chiesa l’anno scorso l’ho tenuto, ora dovrà accettare le offerte visto che lo scorso anno avevo promesso l’addio per scongiurare la Juve. per questo forse andrà via. Abbiamo ricevuto offerte dall’estero, ma dall’Italia nessuna”.