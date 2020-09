Prosegue senza sosta la ricerca del nuovo difensore per il Milan di Stefano Pioli, estremamente attivo in fase di calciomercato in questa sessione.

Calciomercato Milan, cercasi difensore

I rossoneri stanno cercando con insistenza un difensore centrale per completare un reparto, ad oggi, ancora molto scarno. Alessio Romagnoli è ancora fuori per infortunio e Leo Duarte è appena risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo Stefano Pioli potrà affrontare le prossime partite, tra cui i preliminari di Europa League, solo con Simon Kjaer e Matteo Gabbia. E’ la ragione per cui Paolo Maldini sta spingendo sull’acceleratore per chiudere il prima possibile per un nuovo innesto che è la vera priorità del calciomercato rossonero.

Calciomercato Milan, piace Ajer

Nelle ultime ore è salita fortemente la candidatura di Kristoffer Ajer, difensore norvegese del Celtic che ha stregato Paolo Maldini nell’ultima stagione. Il difensore classe ’98 sarebbe un’altra pedina estremamente giovane da inserire in uno scacchiere con non troppa esperienza che, però, andrebbe a costruire l’ossatura del futuro. Arrivare al difensore del Celtic, però, non è facile perché il club scozzese chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per cederlo e il Milan non ha questa disponibilità economica nell’immediato.

Celtic, Lennon parla del possibile addio di Ajer

Le voci di un forte interessamento del Milan per Ajer sono arrivate fino al centro sportivo del Celtic che sta preparando la gara di Europa League contro il Riga e quella di campionato contro l’Hibernian. Il tecnico dei biancoverdi, Neil Lennon, ha parlato in conferenza stampa del possibile addio di Ajer ma ha di fatti bloccato la sua cessione. Il difensore centrale, per Lennon, è fondamentale per il presente e per il futuro e non ha alcuna intenzione di liberarsene, anche per offerte importanti.

“E’ concentrato, domani giocherà, sta pensando alla partita. Non ci sono state offerte concrete, non vogliamo venderlo. Sta bene mentalmente, ci ho parlato ieri. Lo supporto, queste situazioni possono causare molte distrazioni”.

