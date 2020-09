Calciomercato Juventus: per Chiesa Paratici lavora sottotraccia

La Juventus non ha dimenticato Federico Chiesa. come riportato da ts, i bianconeri starebbero ancora lavorando per l’esterno.

Mercato Juve 2020: Chiesa può arrivare, ecco come

La Juventus vuole ancora Chiesa. L’esterno viola potrebbe arrivare a Torino in caso di cessione di Douglas Costa al Wolverhampton (o comunque in Inghilterra dove lo stanno cercando con insistenza.

Ad oggi Federico Chiesa è ancora lontano dalla Juventus che per averlo deve convincere la Fiorentina con denaro fresco da reinvestire. L’idea coltivata alla Continassa sta lentamente prendendo forma ma servirà prima cedere.

Con la cessione di Douglas Costa non solo la Juve incasserebbe una bella cifra ma risparmierebbe anche i 7 milioni di euro netti, bonus inclusi, di stipendio. Ma attenzione al Milan su Chiesa.

Calciomercato Juve: Chiesa vuole lasciare Firenze

Decisivo per l’arrivo di Chiesa l’addio a Douglas Costa ma anche la volontà di Federico.

Per quanto riguarda Douglas Costa, va convinto sia a fare le valigie sia ad accettare i Wolves, una realtà di crescente spessore che non ha problemi economici, ma non ha la stessa storia della ltre big.

Chiesa, a differenza di Douglas Costa, non ha mai nascosto di essere pronto a partire per giocare in un club più prestigioso della Fiorentina.

La Juventus punta il gioiello dei toscani almeno da un paio d’anni ma l’estete scorsa l’arrivo di Rocco Commisso aveva sparigliato le carte.

Juventus, il contratto di Chiesa

A Firenze Federico Chiesa ha un contratto fino al 2022, se resta deve rinnovare con la Viola per evitare introiti ridotti al minimo (o peggio, azzerati) tra un anno o due.

A titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, la pista preferita dal club bianconero, il prezzo fissato dalla Fiorentina resta di 50-60 milioni. E a dimostrazione del fatto che la cessione di Douglas Costa sia in previsione ci sarebbero stati nuovi contatti anche ieri tra gli intermediari juventini e l’agente che sta lavorando per conto di Chiesa. Il Wolverhampton, per altro, ha appena ceduto Diogo Jota al Liverpool incassando 45 milioni di euro. Poco più di quanto la Juve vorrebbe per Douglas Costa. Ne è a conoscenza anche Jorge Mendes, l’agente di Ronaldo che muove gli affari dei Wolves.

