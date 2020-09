Calciomercato Juventus: si valuta il colpo dall’Atalanta

La Juventus lavora per il colpo dall’Atalanta, il club bianconero cerca un esterno.

Mercato Juventus: Gosens perfetto, si lavora con la Dea

La Juventus potrebbe pescare in casa Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, non ci sarebbero solo Emerson Palmieri e Chiesa sulla lista di Fabio Paratici.

Oltre ai due calciatori, infatti, sembra che anche Robin Gosens sia finito nel mirino bianconero. La Juventus non ha intenzione di fermarsi sul mercato e, dopo l’acquisto di Alvaro Morata, vuole mettere a d disposizione di Pirlo anche un esterno di sinistra.

Mercato Juventus: testa a testa in corsia

Come detto, Gonsens è un’idea più che concreta. L’Atalanta, infatti, ha anche acquistato ieri il sostituto di Gosens. Per questo la Juventus ora può sperare.

In realtà il primo della lista ad oggi resta Chiesa. Il classe ’97 della Fiorentina: tuttavia, costa tantissimo.

Per questo alla fine potrebbe arrivare proprio Gosens. Il giocatore classe ’94 in tre stagioni con la maglia della Dea ha totalizzato 105 presenze e 15 reti, un score incredibile per un esterno. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi: nel frattempo, la Juventus segue anche il mercato in Premer dove gioca Emerson Palmieri.

Juve, Emerson Palmieri o Gosens?

Non solo Gosens. Negli ultimi giorni, infatti, la Juventus avrebbe superato l’Inter per accaparrarsi il terzino sinistro Emerson Palmieri. Il club nerazzurro, infatti, vista la necessità di vendere per arrivare ad un grande colpo, continua a risparmiare. A Milano, infatti, potrebbe sbarcare Darmian. Terzino capace di giocare anche su tutte e due le corsie.

L’italo-brasiliano, che cerca una maglia per Euro 2021, resta in uscita dal Chelsea. Per questo il responsabile dell’area sportiva Paratici avrebbe riallacciato i contatti con il Chelsea, proprietario del cartellino di Emerson Palmieri. La società di Abramovich ha appena tesserato Chilwell e ha problemi in quel ruolo dove in organico c’è anche Marcos Alonso.

Ora i Blues devono sfoltire avendo 3 terzini per Lampard sembrano chbe veramente troppi. Per questo motivo l’italo-brasiliano potrebbe andar via per 25 milioni ma attenzione al prestito. La Juve, infatti, vorrebbe prendere il calciatore a titolo temporaneo, magari per una stagione, per poi valutare se tenerlo in organico o cederlo.