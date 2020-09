Calciomercato Inter, colpo a sorpresa: cessione a un club di Serie A

L’Inter continua a mettere in piedi trattative importanti di mercato. Il club nerazzurro ha chiuso diversi acquisti di qualità e non ha intenzione di fermarsi. Per questo la società dovrà anche affrontare qualche uscita, soprattutto nel reparto di centrocampo. Troppi calciatori rispetto a quanti realmente serviranno a Conte per affrontare la stagione, ed è per questo che oltre a muoversi sul mercato in uscita, sono gli stessi altri club che chiedono informazioni all’Inter per la cessione di alcuni calciatori.

Calciomercato Napoli, assalto a Vecino

Sono Brozovic, Gagliardini, Barella, Sensi, Eriksen, Vidal, Nainggolan e Vecino i centrocampisti dell’Inter. Otto per tre posti, per questo almeno in due diranno addio. Sono gli ultimi due gli indiziati principali (Nainggolan e Vecino). Il centrocampista uruguaiano piace e non poco al Napoli, che è in cerca di un sostituto di Allan, ceduto all’Everton. Difficile arrivare a Veretout, dunque, ci sono novità importanti in Serie A. Come riportato da Sky Sport, sono in corso in queste ore i contatti tra gli azzurri e l’Inter per discutere proprio di Matias Vecino. Il calciatore avrebbe anche già dato il suo assenso e la sua disponibilità al trasferimento in azzurro. Si tratta sulla differenza di valutazione, 18 milioni la richiesta dell’Inter e 12 l’offerta del Napoli. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Da ricordare che al momento Vecino è infortunato e starà fuori per almeno altri due mesi.

Mercato Inter, Nainggolan verso il Cagliari

Possibile cessione anche per Marcelo Brozovic, che restano nel mirino del Monaco, ma l’Inter ha in mente di lasciar partire Radja Nainggolan, come già accaduto la scorsa stagione. Il centrocampista belga vorrebbe tornare al Cagliari, dunque, i club, sono in trattativa per raggiungere l’intesa economica. Manche anche l’ok sulla formula, con il Cagliari che vorrebbe ripetere la formula del prestito più riscatto, mentre l’Inter vorrebbe monetizzare subito e cederlo a titolo definitivo. I prossimi giorni saranno importanti per capire anche il suo futuro.

