Calciomercato Inter: arriva anche Darmian, altro titolare via

L’Inter è pronta ad accogliere Matteo Darmian. Secondo le ultime di mercato, il club nerazzurro sarebbe ad un passo dal terzino.

Calciomercato Inter: arriva Damian, Candreva alla Samp

L’Inter sta per chiudere un altro colpo in entrata, oltre che un’uscita. A Milano sta per arrivare il terzino Matteo Darmian. Il difensore, come Kolarov, potrebbe giocare come laterale di centrocampo e centrale di destra, oltre che come terzino e laterale di sinistra.

Il suo colpo in entrata è stato sbloccato dalla cessione di Antonio Candreva. Marotta e Ausilio continuano a lavorare soprattutto sul mercato in uscita.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport spiega, Antonio Candreva sarebbe ormai vicinissimo all’addio all’Inter.

L’’esterno romano ex Lazio nelle ultime ore si sarebbe convinto ad accettare il passaggio alla Sampodira che gli ha proposto un accordo per un triennale da circa 4,5 milioni complessivi. La fumata bianca dovrebbe arrivare tra oggi e domani.

Le due società ora trattano sul costo del cartellino: l’Inter chiede almeno 3 milioni.

Mercato Inter: Darmian pagato da Candreva

Quella stessa cifra dovrebbe essere girata al Parma per avere il Jolly Darmian, l’ex Manchester United, che lo scorso anno aveva accettato di firmare per i ducali perchè sapeva dell’intreccio con l’Inter, dovrebbe ricoprire il ruolo di Candreva ma saprà adattarsi anche in più ruoli.

Inter: taglio netto alla rosa

A proposti di cessioni, l’Inter lavora anche su altri nomi. Ancora da decifrare il futuro di Kwadwo Asamoah: il classe ‘88 ghanese sta lavorando ad Appiano per tornare in forma. L’ex Juventus (in scadenza di contratto nel 2021, ingaggio da 3 milioni netti) vorrebbe provare a convincere Conte a restare.

Il calciatore ha però due offerte, di cui una dalla Serie A e l’altra proveniente da altri tornei top in Europa. Materiale per i suoi agenti, che entro il 5 ottobre dovranno chiarire il suo futuro.

In uscita resta anche Nainggolan: Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ieri era a Milano ma non ha incontrato la dirigenza interista. Per cedere il centrocampista l’Inter chiede ora subito 15 milioni, quotazione fuori budget per i sardi, ma un pagamento spalmato oppure un formula con un prestito oneroso ed un riscatto tra un anno ad una cifra più bassa potrebbero sbloccare la trattativa.Sul mercato anche Skriniar.