Calciomercato Inter: Brozovic parte, arriva il sostituto

L’Inter sembrerebbe pronta a salutare Marcelo Brozovic. Sul croato c’è una big d’Europa.

Calciomercato Inter: Kantè può arrivare, Brozovic verso il PSG

L’Inter continua a lavorare per arrivare a N’Golo Kantè. Come riportato da TS, questa serebbe una vera e propria ossessione per Antonio Conte.

Come per Lukaku, il tecnico sta smuovendo mari e monti pur di averlo. Prima però bisogna cedere e Brozovic sembra l’indiziato numero uno ad andar via.

Mercato Inter: come può arrivare Kantè

L’acquisto dell’uomo dei desideri sembra una mission impossible per Suning. Kanté, a differenza di Lukaku, non ha mai chiesto la cessione al Chelsea allenato da Frank Lampard. A oggi pensare che il francese possa sbarcare a Milano sembra incredibile anche perchè nell’Inter non c’è nessun calciatore vicino alla cessione.

Ivan Perisic si è tolto dal mercato: questo vuol dire che difficilmente l’Inter spenderà risorse per arrivare a un altro esterno sinistro.

L’unica novità potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain che lavora sul centrocampo. Il club francese è interessato a Marcelo Brozovic e pure a Radja Nainggolan che però potrebbe finire al Cagliari.

Dovessero uscire entrambi, Suning darebbe l’ok a Marotta per prendere Kanté, il cui arrivo formerebbe – con Vidal e Barella – un centrocampo incredibile.

Inter, Brozovic accetterebbe l’offerta

Brozovic a Milano è oramai tra i senatori. Tuttavia per lui sarebbe difficile dire no a uno dei top club in Europa.

Andare a Parigi, infatti, potrebbe ingolosirlo molto a differenza delle altre offerte arrivare. Finora, per lui, si era fatto avanti solo il Monaco, con un’offerta di prestito con diritto di riscatto.

Discorso diverso per il Ninja. Per lui i contatti sono molto avviati, anche grazie all’affare Godin (anche se le operazioni sono disgiunte).

Il Cagliari non ha mai mollato la presa per Nainggolan. In effetti l’obiettivo dell’Inter è ottenere una formula che possa essere una cessione mascherata ed in linea con il valore a bilancio del belga (7.5 milioni) considerato che siamo oramai a nove mesi dal termine della stagione. Qualora il Cagliari accettasse un prestito molto oneroso, potrebbe farsi strada l’ipotesi “leasing”, formula che va molto di moda attualmente. Mentre sarebbe intenzione del Cagliari proporre a Nainggolan di spalmare il suo pesante contratto da (4.5 milioni) nelle prossime 4 stagioni.