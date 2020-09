Il centrale dell’Inter può lasciare, questa volta definitivamente, la squadra nerazzurra. E’ stato intervistato, brevemente, da dei giornalisti che lo stavo attendendo all’uscita di un bar.

Ranocchia: “Se resto? Non lo so…“

Antonio Conte lo ha avuto ad Arezzo nella sua prima esperienza come allenatore, poi lo ha portato a Bari dove ha conquistato la promozione nella massima serie. Lo ha ritrovato all’Inter ed ora sta pensando di inserirlo nella lista dei cedibili. Stiamo parlando di Andrea Ranocchia, difensore ormai prossimo partente. I nerazzurri si stanno concentrando molto sul mercato in entrata (vedi l’ultimo acquisto di Arturo Vidal dal Barcellona), ma anche su quello in uscita. Per il reparto difensivo si sta parlando di una possibile cessione all’estero di Milan Skriniar: pare che sullo sloveno ci sia l’interesse di José Mourinho che vorrebbe portarlo in Premier League per fargli vestire la maglia del Tottenham Hotspur. Non è da escludere che i centrali a partire siano due (anche perché lo stesso Conte ha bloccato la cessione del giovane Pirola che farà parte della rosa 2020-21). L’ex difensore di Genoa e Sampdoria è stato rintracciato dai giornalisti di ‘FcInter1908.it‘ all’uscita di un bar. Ecco le sue dichiarazioni: “Novità? No ragazzi, ho preso semplicemente un cappuccino con il mio procuratore. Resto all’Inter? Non lo so, veramente. Non so nulla. Desiderio? Mi nasce la bimba lunedì prossima, quindi spero che vada tutto bene“. Poche parole che possono sapere di addio dopo otto anni e mezzo (dal 2011-2016 e dal 2017-2020).

Non è da escludere un suo possibile ritorno in rossoblu

Andrea Ranocchia può tornare al Genoa. Acquistato dai grifoni in Serie A dopo l’ottimo campionato disputato con il Bari, in Liguria è rimasto per sei mesi. Prima di essere ceduto, definitivamente, all’Inter. Pare che il direttore sportivo dei liguri, Daniele Faggiano, si stia sentendo spesso con il suo agente, Tullio Tinti. E’ in corso questa trattativa che potrebbe andare in porto a breve. Anche perché manca sempre poco alla chiusura del calciomercato (5 ottobre).

Oppure futuro in Emilia Romagna

Non ci sarebbe solo il Genoa sulle sue tracce. Anche il Sassuolo ed il Parma potrebbero aggiudicarsi l’ex nazionale azzurro.

