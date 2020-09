Dal sogno alla “truffa”: la Juventus è stata sballottata dalla situazione Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano sembrava dover diventare il super colpo di mercato ma le difficoltà burocratiche hanno allontanato questa possibilità. Questa mattina, inoltre, la Guardia di Finanza ha scoperto dettagli che hanno reso l’esame di italiano dell’attaccante uruguaiano una vera e propria truffa.

“Truffa Suarez”, il Colonnello della GdF scagiona la Juventus

Il Colonnello della Guardia di Finanza, Selvaggio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo e ha spiegato il motivo delle indagini.

“L’indagine è nata per caso, come la maggior parte di indagini di questo tipo. A febbraio 2020 abbiamo inziato a fare accertamenti sull’Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti. Ci siamo trovati in questa situazione in cui è stato chiesto, da parte di una squadra di Serie A, di far svolgere l’esame a Suarez”.

Cosa è successo nello specifico? “La Juventus era intenzionata a tesserare il giocatore e l’Università era disponibile nel far sostenere l’esame. I problemi sono sorti quando ci siamo trovati di fronte ad una persona che non aveva alcuna conoscenza dell’italiano. Formalmente è stato conseguito con un livello di conoscenza intermedio, ma abbiamo scoperto fosse tutto predeterminato”.

Truffa Suarez: “La Juventus non è indagata”

Selvaggio Sarri, Colonnello della Guardia di Finanza, ha spiegato anche le responsabilità della Juventus e le eventuali pressioni che sono arrivate dalla società bianconera.

Quanto c’entra la Juventus? “Non c’è stata alcuna pressione esterna in questo, la Juventus non è indagata in questo momento. L’inizativa è stata presa da chi lavora all’Università di Perugia che si sono lasciati ammaliare da un personaggio del genere”.

Juventus e Suarez non indagati

Cosa rischiano gli esaminatori e Suarez? “Il giocatore non rischia nulla. Questo tipo di reato viene imputato solo ai pubblici ufficiali: reato di rivelazione del segreto d’ufficioo. Nel momento del verbale falso, si ha la falsità ideologica di pubblici ufficiali in atti pubblici. Ci sono delle regole che vanno rispettate per garantire l’uguaglianza di tutti, ahimè sono stati sfortunati ad aver compiuto questi atti mentre stavamo indagando su di loro”.

