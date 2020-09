Oroscopo di domani 23 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 23 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarai grintoso come non accadeva da tempo ma non troverai ancora tutte le soluzioni ai tuoi problemi. Sei pensieroso per un problema legale o sei sotto pressione per il lavoro. In amore potresti vivere un momento emozionante.

Toro. Domani sarai uno fra i segni più forti. Hai appena avviato un nuovo progetto e la tensione si fa sentire ma stai tranquillo. Le stelle sono favorevoli e tu potresti perfino vivere emozioni speciali.

Gemelli. La giornata di domani provocherà qualche tensione di troppo che potrebbe trasformarsi in nervosismo. Attenzione alle reazioni, rischi di rovinare alcuni rapporti.

Cancro. Il lavoro non sta andando a gonfie vele e domani potrebbe provocare confusione. Potresti avere qualche blocco oppure negli ultimi tempi hai dovuto chiudere un accordo e sono subentrati nuovi impegni.

Leone. Da domani ritroverai una bella motivazione per fare sempre meglio. Dovresti puntare di più sulla vita sentimentale, perché sul fronte lavorativo ed economico continuano a esserci dei problemi.

Vergine. Domani e giovedì avrai un leggero calo fisico dovuto alla Luna contraria che porterà un po’ di spossatezza. Fai attenzione, soprattutto se stai reprimendo la tensione che provi, altrimenti rischierai di sfogarla contro qualcuno.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani sarai particolarmente forte e ci voleva considerando il fatto che negli ultimi tempi hai avuto molta confusione e perplessità. Se in amore avrai ottime opportunità, sul lavoro è probabile che tu debba cercare un nuovo impiego, un nuovo ruolo.

Scorpione. Domani e nei prossimi giorni sarà importante saper gestire le varie emozioni, anche negative che vivrai. Il tuo modo di fare potrebbe innervosire qualcuno. Anche se ti piace stuzzicare gli altri, fai attenzione.

Sagittario. Domani sarà una giornata molto promettente. Emergerà la tua natura passionale. Sul fronte lavorativo sembri preoccupato per un nuovo incarico, un nuovo impiego.

Capricorno. Sai che in questo periodo molte cose stanno cambiando in meglio e dovresti approfittarne per realizzare qualcosa di positivo. Il fine settimana sarà particolarmente interessante.

Acquario. Domani ti sentirai ancora molto agitato e hai bisogno di maggior serenità. Nei prossimi giorni potrebbe spuntare fuori la soluzione a un problema che ti trascini dal passato.

Pesci. Sono giorni pieni di confusione, soprattutto in amore. Cerca di schiarirti le idee prima di ottobre perché non sarà un mese semplice.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

MILAN – I rossoneri, nati sotto il segno del Sagittario, sono preoccupati per il lavoro duro che dovranno svolgere nei prossimi giorni. L’inizio della stagione, infatti, corrisponde già con un tour de force importante per qualificarsi in Europa League e per iniziare con il piede giusto in Serie A.