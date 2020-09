Calciomercato Atalanta, arriva il nuovo bomber: il comunicato (UFFICIALE)

L’Atalanta si prepara alla prima giornata di Serie A. Il club bergamasco scenderà in campo questo fine settimana contro il Torino di Marco Giampaolo, reduce dalla sconfitta all’esordio per 1-0 contro la Fiorentina. Partita che però rischia di essere rinviata, visto il caso di positività scoperto nella squadra granata. La società continua a lavorare per fare crescere e rendere sempre più competitiva la squadra di Gasperini. Diversi colpi importanti già chiuso, come l’ultimo che riguarda il bomber d’attacco ufficializzato in queste ore.

Calciomercato Atalanta, il comunicato ufficiale per l’arrivo di Sam Lammers

Era solo questione di tempo per Sam Lammers. L’attaccante arrivato dal PSV aveva l’accordo con l’Atalanta da diverse settimane. Questo parte del comunicato del club bergamasco che da il benevento al suo nuovo bomber, Gasperini ora potrà dare fiato anche a Zapata.

“Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sam Lammers dal PSV Eindhoven.

Nel 2018-2019 passa in prestito all’Heerenveen in cui si mette in luce a suon di gol, 16 in campionato, 19 contando anche la coppa. Una stagione importante che gli vale il ritorno al PSV. Nel luglio 2019, prendendo il posto di Lozano nel finale di partita, gli bastano otto minuti per andare a segno nel successo per 3-2 sul Basilea nell’andata del secondo turno di qualificazione all’UEFA Champions League.

Ha vestito la maglia della nazionale olandese nelle varie selezioni giovanili. Straordinaria la sua media realizzativa con l’U19 orange: 10 gol in 14 partite, tre dei quali (a Croazia, Inghilterra e Germania) nella fase finale del campionato Europeo. Nel marzo 2017 in un match sul campo della Finlandia, debutta con l’U21 olandese con cui segna 3 gol in 11 apparizioni.

Benvenuto Sam!”.

Mercato Atalanta, si punta per un vice Gosens

L’intenzione dell’Atalanta è quella di tenere Gosens a tutti i costi, per affiancargli poi un calciatore che in determinate partite lo faccia rifiatare. Difficile arrivare a Junior Firpo del Barcellona, per questo, la Dea, guarda sempre in Spagna, ma in casa del Girona. Si tratta di Johan Mojica, colombiano classe 1992, che pare sia atteso in Italia già nelle prossime ore.

