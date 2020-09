Roma, Edin Dzeko può ancora partire. Secondo le ultime di calciomercato, l’attaccante bosniaco potrebbe non restare nella capitale.

Mercato Roma 2020: Dzeko potrebbe lasciare la Roma

Edin Dzeko potrebbe finire in Liga spagnola. Dopo aver ceduto Alvaro Morata alla Juventus, l’Atletico Madrid cerca una punta.

Il club madrileno nelle ultime ore sembrava ad un passo dal chiudere l’accordo per portare Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano sarebbe dovuto arrivare nei prossimi giorni alla corte di Diego Simeone.

Tuttavia pare che il Barcellona non abbia intenzione di rinforzare una sua diretta rivale per il titolo inoltre senza guadagnare dal suo addio.

Per questo motivo ora l’Atletico cerca un’altra punta e Dzeko potrebbe fare al caso del club.

Calciomercato Roma: la richiesta della Roma per Dzeko

Dopo la trattativa chiusa con la Juventus, il destino di Edin Dzeko sembrava oramai scritto. Ed invece l’arrivo di Morata in bianconero ha cambiato tutto.

Ora il capitano della Roma però è un problema. La punta si trova nel limbo. Aveva già pronto il biglietto di sola andata verso Torino ed invece le cose sembrano essere cambiate. La Roma chiede 15 milioni di euro.

Il suo destino ora però potrebbe essere a Madrid, all’Atletico visto che anche i Colchoneros si stanno guardando intorno. Come riportato da As, l’idea de ds dell’Atletico Berta, sarebbe quella di portare in Liga Edin Dzeko, soffiando il calciatore proprio alla squadra di Pirlo alla quale era stato accostato il calciatore nelle ultime settimane.

Ultime Roma: Dzeko sblocca Milik?

Se andasse in porto l’operazione con l’Atletico per Dzeko, allora il Napoli potrebbe tornare a puntare su Arek Milik. Il problema per gli azzurri è che il calciatore polacco ora è seguito anche da altri club in Premier Leaugue. La punta, dopo aver già svolto le visite mediche con la Roma, non è passato in giallorosso a causa di alcune scaramucce legali con De Laurentiis.

Tuttavia ad oggi sono due i club di Premier League che puntano Milik, uno è il Tottenham che è in cerca di un vice Kane e l’altro è il Newcastle.

I due club potrebbero garantire a Milik il posto in campo in vista degli Europei 2021. Milik accetterebbe l’idea di approdare in Inghilterra, ma a determinate condizioni.