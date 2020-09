Il continuo tira e molla nell’intreccio tra Juventus, Roma e Napoli per Dzeko e Milik ha portato a conclusioni completamente opposte da quanto ci si aspettava. Ma le vie del calciomercato sono infinite e per la Roma il rischio di perdere l’attaccante bosniaco è ancora molto vivo.

Calciomercato Roma, addio a Dzeko

Alla fine la Juventus non ha più atteso l’attaccante nonostante un accordo già stabilito, verbalmente, con la Roma e con l’entourage di Edin Dzeko. Pirlo voleva il prima possibile il nuovo numero 9 e lo ha trovato ieri sera in Alvaro Morata che, a breve, sarà un nuovo calciatore della Juventus. Per Dzeko, dunque, anche in questa sessione di mercato è sfumato il passaggio ad un’altra big italiana, dopo il forte interesse della scorsa stagione da parte dell’Inter. Ma la Roma non può dormire ancora sonni tranquilli, perché Edin Dzeko potrebbe comunque dire addio.

Calciomercato Roma, nuovo obiettivo in difesa

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid su Dzeko

L’addio di Alvaro Morata ha lasciato un vuoto in attacco all’Atletico Madrid di Simeone che ora cerca un sostituto. Nelle ultime ore si è parlato di un accordo ormai raggiunto con Luis Suarez, in uscita dal Barcellona, ma l’affare sembra essersi complicato. I problemi di natura economica sorti tra l’attaccante uruguaiano e il club blaugrana non permettono la rescissione consensuale e in questo momento l’Atletico Madrid non ha intenzione di pagare un indennizzo per El Pistolero. Secondo quanto si legge su AS, dunque, El Cholo inizia a studiare le alternative e tra queste c’è anche Edin Dzeko.

Roma, che pasticcio con Diawara! Ecco cosa succede

Le alternative a Dzeko

Edin Dzeko, però, non è l’unico obiettivo dell’Atletico Madrid. Secondo AS, infatti, anche Edinson Cavani e l’altro Luis Suarez (Watford) sono nel mirino di Simeone. Affari che hanno un minimo comune denominatore: le difficoltà economiche. In caso di addio di Dzeko, la Roma potrebbe fiondarsi di nuovo su Arkadiusz Milik che, intanto, sta cercando di risolvere le ultime pendenze con il Napoli.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter, Vidal è ufficialmente nerazzurro: il comunicato

Calciomercato Juventus, cessione al PSG: i dettagli