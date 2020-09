Calciomercato Parma: Faggiano annuncia Balotelli?

Daniele Faggiano, ds del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sportitalia:

Le parole di Faggiano

“Ci saranno altri colpi. Noi stiamo solo attendendo che firmi Pellegrini, non è stato facile prenderlo. Lui, Czyborra, Ghiglione e Zappacosta sono stat sottovalutati”.

Balotelli? “Vi state divertendo, lavoriamo su tutto. Mario è un grande giocatore, penso possa fare la differenza ma vedremo”.

Criscito? “Smentisco alcune voci, Criscito è del Genoa e resterà con noi ancora per molto, per noi è importante”.

Schone? “Non è un giocatore che scopro io, lo avrei voluto nelle mie squadre anche quando non ero a Genoa. Vediamo in base alle scelte del mister, è lui che deve decidere chi va in campo e può fare il suo contributo”.

Balotelli al Genoa? Il colpo è possibile

Il calciomercato vede ancora il nome di Mario Balotelli tra i protagonisti, per quel che riguarda il panorama calcistico della Serie A. Dopo una stagione complicata al Brescia, dopo un periodo comunque positivo vissuto in Ligue 1, con le maglie di Nizza e Marsiglia. La punta ex Milan ora ha voglia di ritornare protagonista e farlo in Italia, considerando le sue enormi qualità, che non è riuscito però a dimostrare ancora. Il suo agente Mino Raiola starebbe lavorando con diversi club di Serie A, per comprendere quali possibilità ci sono di rivederlo ancora con una casacca di un club italiano, per cercare di ritrovare una Nazionale che ormai gli manca da troppo tempo. Precisamente, l’ultima apparizione di Mario Balotelli con la maglia dell’Italia, è stata nel 2018

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Balotelli in Serie A prima di Euro 2021

Serie A, riecco Balotelli: SuperMario potrebbe arrivare

Qualche giorno fa Mario Balotelli è stato ospite al reality di Canale 5, il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. L’attaccante ha parlato della vicenda del fratello Enoch, finito al centro delle polemiche per un episodio legato al razzismo. Il calciatore italiano è stato accolto benissimo in trasmissione, con qualche domanda incuriosita dei presenti, in merito al suo futuro. Antonella Elia ha chiesto a Balotelli dove potrebbe andare a giocare visto che il calciatore è svincolato: “Adesso in quale squadra giochi?”, con risposta di SuperMario: “Ora non proprio… Tra poco tornerò a giocare in una squadra”.