Le prime due vittorie stagionali del Milan di Stefano Pioli hanno portato consapevolezze molto importanti nello spogliatoio rossonero che ora attende solo gli ultimi colpi dal calciomercato.

Calciomercato Milan, occhi sul centrocampista

Il Milan è fortemente interessato a chiudere il prima possibile per un nuovo difensore e nelle ultime ore è spuntato il nome di Matija Nastasic. L’ex difensore della Fiorentina, oggi allo Schalke04, è entrato nel mirino dei rossoneri dopo che il club tedesco ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto. L’affare, però, resta comunque poco semplice ma la sensazione è che il Milan ci proverà in caso di mancato accordo con il Celtic per Ajer. Se la priorità è il difensore, però, non è da escludere l’acquisto di un nuovo centrocampista che Stefano Pioli chiede per completare la mediana.

Calciomercato Milan, Maldini ha scelto su chi puntare

Calciomercato Milan, Florentino piace anche altrove

Timoue Bakayoko sembra ormai impossibile, per questo il Milan torna sui nomi che erano già in voga all’inzio del calciomercato. Dal Portogallo fanno sapere che i rossoneri sono ancora interessati a Florentino Luis, centrocampista classe ’99 del Benfica. Secondo quanto riporta A Bola, però, il Milan non è l’unico club interessato al giovane lusitano, anzi. Nelle ultime settimane Southampton, Monaco e Fulham hanno avanzato proposte molto interessanti al Benfica. I Cottagers avrebbero offerto 2 milioni di euro per l’acquisto in prestito e 30 milioni per il riscatto e sono in attesa di una risposta che dovrebbe arrivare in settimana. Nonostante il forte interesse, dunque, il Milan potrebbe restare beffato dalla disponibilità economica del club inglese.

Calciomercato Milan, le parole di Maldini sul nuovo difensore

Milan, sfida al Napoli per Roca

I rossoneri, però, hanno anche altri nomi su cui puntare in caso di impossibilità di arrivare a Florentino. In particolare, secondo quanto riferisce calciomercato.it, il Milan è ancora molto attivo su Marc Roca, centrocampista 23enne dell’Espanyol. Ma anche qui c’è concorrenza: arriva direttamente dalla Serie A e dal Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri, infatti, cercano un centrocampista che possa sopperire all’addio di Allan e avrebbero individuato nello spagnolo il nome giusto. Per arrivare a lui, però, servirà un’offerta da 20 milioni di euro.

