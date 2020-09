Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore

Il Milan vince e convince alla prima di campionato contro il Bologna, anche grazie ad un Ibrahimovic devastante. Se da una parte però lo sguardo è rivolto al campo, dall’altra parte c’è ancora il mercato, che a quanto pare porterà ad altre sorprese importanti. I rossoneri hanno evidenziato delle lacune nel reparto difensivo, e come centrale di difesa sarà preso un nuovo giocatore. A proposito di questo pare ci siano delle novità molto importanti.

Ultime Milan: Maldini ha scelto Nastasic

I nomi sul taccuino di Massara e Maldini sono tanti, specie per quanto riguarda il centrale di difesa. Nelle ultime ore sono però arrivate delle notizie importanti relative al prossimo colpo, e pare che sia stato individuato quello che sarà il nuovo difensore: Nastasic. Stando a quanto riportato da Sky infatti, il serbo è attualmente in pole, e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’assalto decisivo. Il 27enne ha già giocato in Italia, e con la maglia della Fiorentina accumulò 29 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi poi a Manchester City e successivamente Schalke. Giocatore di esperienza e forza, molto utile per Pioli nel pacchetto arretrato.

Nastasic-Milan: tra prezzo e dubbi

Nastasic è un obiettivo concreto per il Milan, e sembra che i rossoneri si siano decisi per il suo acquisto. Pioli ha bisogno di un centrale di fiducia, che sappia incidere subito e che possa dare garanzie per i tanti impegni previsti. La valutazione del giocatore è di circa 10 milioni di euro, ma i dubbi sono riposti su un altro fattore: la condizione fisica. L’ex Fiorentina ha infatti avuto diversi acciacchi negli ultimi tempi, e prima di proseguire con la trattativa, il Diavolo vorrà valutare bene tutte le condizioni. Se tutto andrà bene, ecco che il serbo potrà vestire la casacca rossonera.

News Milan: Nastasic, concorrenza italiana?

Il Milan studia il colpo Nastasic, e valuta la situazione per accelerare i tempi. Attenzione però ad un possibile inserimento di un'altra italiana: la Lazio. I biancocelesti, qualche giorno fa, avevano palesato un interesse. Che possa scattare un duello tutto targato Serie A?