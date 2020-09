Calciomercato Milan: Chiesa arriva? C’è un indizio importante

Il Milan torna a farsi sotto per Federico Chiesa? La notizia era circolata qualche settimana fa per poi esser smentita dallo stesso Commisso. Tuttavia oggi arrivano nuove novità.

Mercato Milan: Enrico Chiesa a Milano

Nella giornata di oggi, tuttavia, come riportato da spaziomilan, Enrico Chiesa, papà di Federico, sarebbe stato in visita a Milano.

Nel corso della giornata, infatti, l’ex giocatore di Fiorentina e Siena che a tutti gli effetti rappresenta Chiesa come suo agente, sarebbe stato avvistato nel capoluogo lombardo. La “prova” sarebbe una foto di un tifoso che posa accanto a Chiesa senior.

Lo stesso tifosi avrebbe chiesto all’ex numero 10 di portare il figlio (presumibilmente) al Milan, Enrico avrebbe anche risposto con un sorriso piuttosto enigmatico.

Calciomercato Milan: non è la prima volta di Chiesa senior a Milano

Enrico Chiesa in realtà non è la prima volta che soggiorna a Milano. Chissà che il padre del calciatore non stia lavorando per portare suo figlio proprio in nerazzurro.

Nei mesi scorsi, infatti, Enrico era già stato all’ombra della Madonnina per motivi di lavoro. Chissà che in questi giorni, invece, il padre ed agente del calciatore Federico Chiesa non abbia lavorato per portare il figlio Federico al club rossonero.

Ultime Milan: Commisso non molla sulla valutazione

Per concretizzare l’affare, il vero scoglio resta Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, infatti, nonostante la promessa di cedere l’esterno viola in questa sessione di mercato non vuole scendere sotto i 60 milioni di valutazione. Una cifra anche onesta, se non fosse che il Covid-19 ha fatto calare tutti i prezzi. Per questo motivo ad oggi risulta impensabile che Chiesa possa arrivare al Milan che non ha la disponibilità economica per raggiungere questa cifra. In passato di era parlato di qualche contropartita, come ad esempio Paquetà, ma la Fiorentina non è sembrata voler aprire a questa soluzione come confermato dallo stesso Commisso qualche giorno fa.

Mercato? “Castrovilli rimane sicuro. Chiesa l’anno scorso l’ho tenuto, ora dovrà accettare le offerte visto che lo scorso anno avevo fatto al calciatore una promessa per non andare alla Juve, per questo forse andrà via. Abbiamo ricevuto offerte dall’estero, ma dall’Italia non è arrivata nessuna proposta concreta”.