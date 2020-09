Archiviata la questione attaccante, per la Juventus è tempo di concentrarsi soprattutto sulle cessioni per poter mettere a segno qualche altro colpo di calciomercato in entrata entro l’inizio di ottobre.

L’infortunio di Alex Sandro ha messo alle strette Andrea Pirlo nella gara contro la Sampdoria di pochi giorni fa. L’ipotesi più probabile per sostituire l’esterno brasiliana sembrava dover ricadere su Luca Pellegrini ma alla fine la scelta è stata più che sorprendente, con Gianluca Frabotta titolare sulla corsia sinistra. Perché non Pellegrini come era già successo nella gara amichevole contro il Novara? La risposta è da ricercare nel calciomercato. L’ex Cagliari, infatti, non rientra nei piani di Pirlo ed è prossimo alla cessione.

Il terzino sinistro non ha convinto Pirlo nel precampionato e dirà addio già in questa settimana. Dall’inizio del calciomercato sono tante le squadre che si sono fatte avanti per Pellegrini ma nessuna ha pienamente convinto le richieste della Juve che ha anche tentato di inserirlo come contropartita tecnica in qualche scambio di rilievo. Ora, però, è tempo di sfoltire la rosa e i bianconeri, secondo quanto riportato da calciomercato.it, hanno trovato l’accordo con il Genoa per la cessione in prestito di Pellegrini.

Juve, Pirlo cerca un esterno sinistro

L’uscita di Pellegrini porta la Juventus a riflettere sul da farsi in chiave calciomercato. Gli esterni a disposizione di Pirlo, ora, sono solo quattro e a sinistra c’è solo Alex Sandro come terzino sinistro naturale. Il suo sostituto, in questo momento, è Mattia De Sciglio che nelle ultime settimane è entrato nel mirino di parecchi club, italiani ed esteri, e potrebbe partire entro la fine del mercato. La sensazione è che solo in caso di uscita dell’ex Milan, la Juve tornerà sul mercato e il primo nome sulla lista di Paratici è Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è fuori dal progetto di Lampard ed è diventato la terza scelta dopo Chilwell e Marcos Alonso. Il Chelsea è disposto ad ascoltare anche offerte di prestito: la Juve valuta.

