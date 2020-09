Calciomercato Juventus, viste ok per Morata: ora firme e annuncio, le cifre

La Juventus regala ad Andrea Pirlo l’attaccante che tanto desiderava. Il nuovo tecnico bianconero ha affrontato la prima giornata di campionato senza una punta di ruolo, poiché Cristiano Ronaldo si è trovato a far coppia con il nuovo acquisto Dejan Kulusevski (subito in gol all’esordio). Partito Gonzalo Higuain, la Juventus sta rincorrendo da settimane un’attaccante che possa fare al caso dell’allenatore e del suo stile di gioco. Sembra definitivamente saltato l’affare Dzeko, con il calciatore che aveva già dato l’ok al trasferimento e aspettava il via libera della Roma, che era in trattativa con il Napoli per Milik, ma per diversi problemi la società azzurra non ha dato il via libera al polacco per una cessione.

Calciomercato Juventus, Morata completa le visite mediche

Sono terminate le viste mediche di Alvaro Morata. Tutto concluso per il meglio per l’attaccante spagnolo. Per Morata si tratta di un ritorno in bianconero, dopo che ha vestito la maglia della Juventus dal 2014 al 2016, poi Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid prima di fare ritorno a Torino. Accelerata decisiva del ds Paratici nelle ultime ore dopo che l’affare Dzeko pare si sia bloccato e quello legato a Luis Suarez non ha portato riscontri positivi. Tra l’altro l’uruguaiano è finito nel caos, dopo che la Guardai di Finanza ha scoperto tramite indagini che l’esame per il passaporto italiano sia stato pilotato a favore del calciatore. Ora Morata attende solo la firma e l’annuncio ufficiale.

Mercato Juventus, cifre dell’affare Morata

Tanti tifosi ad accogliere oggi Morata fuori il J Medical. L’attaccante ritorna in Serie A e per vestire ancora una volta la maglia della Juventus. Affare importante a livello economico grazie al decreto crescita, infatti, i 5 milioni netti a stagione diventano 7,5 al lordo grazie all’effetto delle norme del Decreto Crescita. Accordo tra i due club, con la Juventus che verserà nelle casse dell’Atletico Madrid 10 milioni di euro per il prestito oneroso, più il riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro. Il calciatore potrà mettersi a disposizione di Pirlo già per il fine settimana, dove la Juve affronterà la Roma.

