Calciomercato Juventus, non solo Morata: un altro big in arrivo

Calciomercato Juventus, Milik fa saltare Dzeko: i bianconeri riportano a casa Alvaro Morata

Il calciomercato della Juventus vede protagonista un grande ritorno, con l’arrivo di Alvaro Morata, già giunto a Torino nella serata di ieri, in un’accelerata brusca da parte del club bianconero. Il CFO della società, Fabio Paratici, era ormai stanco di attendere nuovi sviluppi sulla telenovella di mercato, legata a Milik e Dzeko. Il bosniaco era in attesa della Juventus ma, così come Arkadiusz Milik, è rimasto a mani vuote. Difficile pensare, a questo punto, destinazioni diverse da Napoli e Roma per i due. L’unico problema resta al Napoli però, perché mentre Edin Dzeko ritorna a giocare titolare nel club giallorosso, risolvendo pure la situazione complessa del club che fondamentalmente si ritrova senza punta, per Milik non è così. Il bomber polacco è fuori dal progetto e, saltata la Roma, potrebbe trovarsi a creare un grosso danno alla società di Aurelio De Laurentiis: finire in scadenza. Occhio però, perché a quel punto, la Juventus piomberebbe sul polacco a costo zero.

Juventus “innaMorata”: non sarà però l’unico acquisto per Pirlo

E’ lo scenario di calciomercato che descrivono i colleghi di Tuttosport, sulla Juventus. Il titolo in prima pagina, romantico, legato al ritorno in bianconero. Una Juventus di nuovo “innaMorata”, perché il club bianconero riporta a casa uno dei suoi gioielli, rinunciando così ad Edin Dzeko. E’ la soluzione per evitare di far restare Andrea Pirlo ancora senza attaccante. Come riportato dal quotidiano, il giocatore è arrivato nella serata di ieri, oggi è il suo giorno. Nel corso della giornata odierna, infatti, eseguirà le consuete visite mediche al J-Medical, accolto sicuramente da un bagno di folla, per poi unirsi ai bianconeri nuovamente, per la firma sul contratto. Un prestito biennale con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, club spagnolo che sembra potersi aggiudicare il tanto desiderato di casa Juve, Luis Suarez. Occhio però ad un’altra soluzione per la Juve: è Federico Chiesa.

Riecco Chiesa, la Juventus sogna di chiudere il calciomercato in bellezza

Sì, la Juventus non avrebbe intenzione di mollare per Federico Chiesa, sicura di poter arrivare al talento italiano ad una cifra diversa da quella richiesta in origine da Rocco Commisso. Ha voglia di ripetere un’operazione “alla Bernardeschi” la Juve ed è per questo che tenterà l’assalto per il talento italiano, sperando in risultati diversi dall’altro Federico, già bianconero e finito in uscita dopo qualche anno passato a Torino. Ma Chiesa, appunto, non arriverà senza la cessione di un big. Se Douglas Costa dovesse effettivamente finire a Wolves, allora sarà possibile andare a prelevare il giovane talento italiano, immediatamente.

