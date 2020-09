Calciomercato Juventus: cessione al Paris Saint-Germain

Calciomercato Juventus, Khedira via: esperienza in Ligue 1 e al Paris Saint-Germain

Ha bisogno di tagliare la Juventus in questo ultimo scorcio di calciomercato. E’ quello che sta cercando di fare in questo momento il CFO bianconero, Fabio Paratici, che nella serata di ieri ha piazzato il colpo legato ad Alvaro Morata, che ritorna alla Juventus e in coppia con Cristiano Ronaldo. E’ lui il centravanti di Andrea Pirlo, tecnico che da calciatore, ha servito tanti di quei palloni al suo nuovo perno offensivo. Vestirà la nove, mentre sembra liberarsi la maglia numero 6. Sì, perché Sami Khedira sarà ceduto in questa finestra di calciomercato.

Juventus, Khedira pesa nel bilancio: via subito, servirà monetizzare

La Juventus ha bisogno di liberarsi dell’esubero Sami Khedira. Il calciatore tedesco percepisce un ricco ingaggio che fa peso enorme sul bilancio del club bianconero. Non vuole attendere scadenza la Juventus, ha bisogno di cederlo adesso. Stando a quel che rivelano gli esperti di calciomercato e i colleghi di Sky Sport, le volontà dello stesso giocatore, sarebbero quelle di andare a giocare lontano da Torino e subito, senza attendere il 30 giugno 2021, momento della scadenza del suo contratto. E il suo futuro immediato potrebbe essere al Paris Saint-Germain, club allenato dal suo connazionale Tuchel, che lo gradirebbe nel suo reparto di centrocampo, per dare l’esperienza che manca al reparto. Occhio anche ai club sullo sfondo perché, oltre al PSG, sembra esserci un interesse anche da parte del Manchester United. E con il club inglese, i contatti della Juventus restano sempre molto vivi sul fronte Paul Pogba.

Khedira non sarà l’unica cessione bianconera: anche Rugani è in uscita, non hanno convinto Pirlo

Difficile che Khedira possa scegliere una destinazione differente dal Paris Saint-Germain, che sarebbe la prima squadra gradita dallo stesso tedesco. E’ chiaro però che se l’affondo definitivo non dovesse arrivare, allora si aprirebbero altre piste. E una di queste potrebbe, appunto, essere in Premier League. E assieme a lui, potrebbe partire Rugani. I club interessati ai calciatori sarebbero quelli del Newcastle e del West Ham.

