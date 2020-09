Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid: ritorno di fiamma

Il mercato di Serie A si fa sempre più incandescente, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre si sta attivando per mandare in porto gli ultimi colpi. Ne sa qualcosa la Juventus, che ha da poco chiuso l’affare Morata, ma che non disdegnerebbe affatto di un altro acquisto a centrocampo. I nomi sul taccuino sono ancora tanti, ma nelle ultime ore è spuntata un’altra ipotesi interessante: si tratterebbe di un vero e proprio ritorno di fiamma.

Ultime Juventus: Isco ancora nel mirino, può tornare ad essere un obiettivo

La Juventus si è sempre mossa parecchio sul mercato, e sia in questa sessione che nelle precedenti, il club bianconeri ha preso in considerazione e valutato tanti nomi importanti. Tra questi anche Isco, fantasista del Real Madrid, mai inserito appieno nelle gerarchie Blancos. Ebbene, stando a quanto riportato da diariogol.com, il giocatore pare abbia dubbi sulla sua permanenza in Spagna, ed è per questo che la Juventus potrebbe tornare ad essere una valida pretendente. La Vecchia Signora non ha mai perso di vista lo spagnolo, e chissà che da qui a breve non possano arrivare conferme sull’ipotesi.

Mercato Juventus: la valutazione per Isco

Isco è un giocatore importante, e sebbene in questi ultimi anni non abbia giocato con grande continuità, continua ad essere un pallino per diverse big. La Juventus potrebbe ritornare seriamente in pista, ma per farlo dovrà attenersi alla cifra richiesta dal Real Madrid: 70 milioni di euro, questa è valutazione da parte della società spagnola. Cifra altissima, e che non può che bloccare tutto. Possibile però che ci possano essere dei tentativi a prezzi inferiori, magari anche con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Juventus-Isco: concorrenza Guardiola

Il mercato europeo entra nel vivo, e i dubbi di Isco non possono che fare notizia. Lo spagnolo è ambito da tante big, e non solo la Juventus starebbe pensando a ritornare alla carica. Attenzione infatti anche a Guardiola, con il Manchester City pronto ad arrivare sui 40 milioni di euro.

