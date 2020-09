Calciomercato Inter: Kantè non tramonta, le ultime

L’Inter continua a lavorare per N’Golo Kantè del Chelsea. Il pupillo di Antonio Conte potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Mercato Inter: Kantè dopo Vida?

Dopo l’ufficialità di Arturo Vidal, il mercato dell’Inter potrebbe non esser finito in mezzo al campo. Il pacchetto di centrocampo sembra, al momento, più che completo ma Conte non ha dimenticato la promessa fatta dalla dirigenza.

L’eventuale uscita di un big potrebbe riportare in auge il nome di N’Golo Kanté. Il francese del Chelsea, infatti, era stato il primo calciatore chiesto da Conte durante l’incontro con il presidente.

Mercato Inter: Kantè può ancora arrivare

Antonio Conte è stato accontentato, alla fine dopo una anno Arturo Vidal è diventato ufficialmente un calciatore dell’Inter, completando il pacchetto di metà campo della società nerazzurra.

Tuttavia secondo quanto riportato da Sky Sport, la pista che potrebbe portare in Italia N’golo Kanté non può considerarsi definitivamente chiusa.

In questo momento, infatti, l’Inter deve rifinire il suo mercato. Per quanto riguarda Kanté, ad oggi restano ancora un paio di ostacoli. Il primo riguarda la valutazione molto importante fatta dal Chelsea per il centrocampista.

La seconda è dovuta al fatto che manca poco alla fine del mercato ed è difficile che i Blues decidano di privarsi di un calciatore così importante senza avere il tempo di trovare un sostituto degno di nota. Tuttavia, si tratta di una pista l’Inter non ha mai abbandonato proprio perché si tratta di un calciatore tipicamente ‘contiano’.

Ultime Inter: un’uscita per Kante

Ovviamente per arrivare a Kante, date le richieste del Chelsea da 50 milioni di euro, all’Inter servirà cedere un calciatore. Il primo indiziato resta Brozovic. Il croato, infatti, è sulla lista dei partenti a Milano anche se le pretendenti ad oggi non si sono ancora fatte vive con un’offerta. La cessione del centrocampista non sarebbe dovuta a motivi tecnici, ma a diversi problemi comportamentali che hanno fatto prendere alla società la decisione di cederl oin caso di offerte.

Un altro nome in uscita è Christian Eriksen, il danese era arrivato con tante aspettative, ma non è stato mai realmente coinvolto nelle gerarchie di Conte anche a causa della sua posizione di campo .