Calciomercato Inter, colpo in difesa: arriva la risposta

L’Inter non si ferma. Il club nerazzurro inizierà questo fine settimana la propria stagione ufficiale. Solo colpi grossi ad oggi della società che vuole accontentare l’allenatore a affidargli una squadra super competitiva per tutte e tra le competizioni. L’obiettivo primario è quello di lottare per lo scudetto con la Juventus di Andrea Pirlo. Per questo, dopo il riscatto di Alexis Sanchez e l’arrivo di Hakimi, Kolarov e Vidal, il club continua a seguire profili di un certo livello. Si punta a più colpi, tra centrocampo e difesa.

Mercato Inter, Izzo nel mirino: via Godin

Sarà ceduto ufficialmente Diego Godin in queste ore. Il calciatore uruguaiano esperto, nella giornata di ieri, ha sostenuto le visite mediche di rito a Roma a Villa Stuart. Oggi la partenza a Cagliari, dove firmerà il contratto biennale. Piccoli dettagli da limare prima dell’annuncio ufficiale. Per un calciatore che esce ci sarà uno che entrerà e l’Inter per questo segue diversi profili. Su tutti c’è Armando Izzo, difensore del Torino classe 1992. Il calciatore non è considerato incedibile dalla società granata che vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro. Troppo elevata la richiesta secondo il club nerazzurro, che al momento dice ‘no’, ma non è da escludere che le parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni e chiudere intorno ai 15 milioni di euro. L’offerta dell’Inter iniziale è stata di 12 milioni.

Calciomercato Inter, via anahce Nainggolan

Il Cagliari cerca il doppio colpo dall’Inter. Non solo Godin, ma anche Radja Nainggolan resta nel mirino dei sardi. Il centrocampista belga gradirebbe tornare, ma a titolo definitivo, al Cagliari di Giulini, dove ha giocato la scorsa stagione totalizzando 26 presenze e mettendo a segno 6 gol. L’Inter continua a chiedere circa 10 milioni di euro, mentre il Cagliari pensa ad un prestito con riscatto a cifre inferiori. Meno problemi sull’ingaggio del calciatore di 4,5 milioni l’anno fino al 2022. L’intenzione del Cagliari è quella di spalmare lo stesso ingaggio ma per un accordo di più anni, si pensa ad un quadriennale per lui.Di Francesco è pronto ad accoglierlo.

