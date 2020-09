Calciomercato Inter, ma quale partenza! L’attaccante è pronto a restare

Il calciatore, dato per partente, non ha nessuna intenzione di fare le valigie e trasferirsi altrove. Vuole giocarsi le sue chance con Antonio Conte in maglia nerazzurra.

Perisic dichiara: “Ho un contratto e voglio rispettarlo“

Nella passata stagione è stato mandato in prestito in Bundesliga. Ha vestito la maglia del Bayern Monaco. Con i bavaresi ha vinto tutto quello che c’era da vincere: campionato, coppa di Germania e Champions League (il famoso ‘Triplete’). E vorrebbe bissarlo anche con i nerazzurri. Stiamo parlando di Ivan Perisic che, dopo l’esperienza all’estero, è pronto a giocarsi le sue carte con Antonio Conte. Fu proprio lui a mandarlo via perché non adatto al suo stile di gioco. Ma le cose potrebbero cambiare e tutto dipenderà dal nazionale croato che, in un’intervista concessa a ‘Inter Tv’ ha dichiarato: “Sono contento di essere tornato. Ho ancora due anni di contratto con i nerazzurri e spero di poter fare grandi cose qui. Già dallo spogliatoio si vede che c’è fame di conquistare qualcosa di importante, è un buon segnale. Anche perché al nostro mister piace lavorare tanto. Devo abituarmi a questo“.

Non ha mai smesso di seguire la squadra: “Anche quando ero al Bayern vedevo le loro partite“

“Sono fiducioso, credo che quest’anno possiamo fare grandi cose. Siamo sulla buona strada, la voglia di fare qualcosa di importante c’è. Nella passata stagione ho visto tutte le partite dell’Inter perché comunque ho lasciato tanti amici e ora li ritrovo. Sono sempre stato il primo tifoso, peccato che non abbiano vinto nulla ‘anno scorso. Sono stati vicini a vincere qualche competizione“.

L’altro osservato speciale è il belga Nainggolan

Non è solo lui quello che deve conquistarsi un posto in squadra, ma anche un suo compagno di squadra di rientro dal prestito: Radja Nainggolan. Sul belga c’è sempre l’interesse del Cagliari che lo rivuole per la seconda volta in prestito dal club di Steven Zhang. E’ una trattativa complicata, visto che per la sua cessione i dirigenti continuano a chiedere 20 milioni di euro. In questi giorni, entrambi, si stanno allenando duramente. In attesa di capire quale sarà il loro futuro.

