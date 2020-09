Calciomercato Inter, nuovo colpo stellare dalla Premier League

Prende sempre più forma l’Inter 2.0 di Antonio Conte. L’allenatore italiano e la società hanno deciso di continuare insieme a fine anno, dopo la sconfitta in finale d’Europa League e qualche scontro intero. Uniti e più forti di prima. L’Inter ha voglia di contrastare la Juventus di Andrea Pirlo e volare alto in Europa, per questo la società sta mettendo su una squadra competitiva. Arrivati acquisti importanti come Sanchez, Hakimi, Kolarov e per ultimo Arturo Vidal in queste ore, ma non è finita qua. Perché l’Inter non solo non ha ceduto nessun big e non ha intenzione di farlo, ma vuole continuare con colpi stellari. Si guarda ancora una volta in Premier League e al Tottenham. Dopo Eriksen, un nuovo talento può approdare in Serie A e vestire la maglia nerazzurra.

Calciomercato Inter, tutto su Dele Alli del Tottenham

I nerazzurri potrebbero perdere Marcelo Brozovic, che non è in ottimi rapporti con la società dopo alcuni fatti negativi accaduti fuori dal campo che hanno creato caso attorno alla società e attriti tra i dirigenti nerazzurri e il tecnico che ha difeso avanti le telecamere il proprio calciatore. Intanto, Conte desidera ancora un altro calciatore in quel reparto di centrocampo. Tanti i nomi in lista, su tutti Kante e Ndombele, ma il prossimo acquisto potrebbe arrivare nuovamente dall’Inghilterra e dal Tottenham dell’ex José Mourinho, si tratta di Dele Alli. Il fantasista classe 1996 ha un contratto in scadenza nel 2024, ma potrebbe andare via già nei prossimi giorni.

Dele Alli pronto a dire addio al Tottenham, è rottura con Mourinho

Solo 45 minuti alla prima giornata contro l’Everton per Alli e non convocato nella sfida seguente contro il Southampton. E’ rottura tra il fantasista inglese e José Mourinho, che ha acquistato nelle ultime ore Gareth Bale. Si riduce quindi notevolmente lo spazio per Alli che sembra sia pronto già a fare le valigie. Come riportato dal Daily Mail, sul calciatore ci sono PSG e Inter su tutte e la volontà del club inglese è di cederlo (anche in prestito) fuori dalla Premier League. Marotta prepara l’affondo decisivo per il colpo stellare.

