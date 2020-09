L’Inter potrebbe presto dire addio addio a Milan Skriniar. Il club nerazzurro pronto a salutare il centrale.

Calciomercato Inter: contatto per Skriniar

Il mercato dell’Inter ruota ora intorno alle cessione. Tra i vari nomi accostati ai nerazzurri, la società nerazzurra lavoa per qualche cessione eccellente. In particolare, in difesa c’è da capire il futuro di Milan Skriniar che potrebbe essere lontano da Milano.

Il centrale piace a diversi top club europei. Secondo quanto riportato da Sky, il Tottenham avrebbe mostrato un interesse concreto per il calciatore.

Il club inglese si sarebbe mosso attraverso un contatto ufficiale con il club di Suning.

Inter, quanto costa Skirniar

La prima richiesta dell’Inter per cedere il centrale è di 60 milioni di euro. L’Inter in questo modo ha voluto escludere contropartite tecniche. Il club londinese sta lavorando per abbassare la cifra ma i nerazzurri non possono abbassare di molto la posta in gioco.

In caso di partenza dello slovacco Marotta avrebbe già individuato il sostituto. Il primo nome in cima alla lista è quello di Milenkovic.

Mercato Inter, chi arriva?

Se partisse Skriniar l’Inter proverebbe a chiudere per Nikola Milenkovic. Per cedere il centrale la Fiorentina chiede 40 milioni di euro e il calciatore piace anche al Psg.

Il centrale, assistito da Ramadani, piace molto anche al Milan che lavora da mesi sul suo acquisto.

La società rossonera prima di dare l’assalto ad un centrale dovrà cedere. I due grandi obiettivi in difesa restano Milenkovic e Pezzella, entrambi in forza alla Fiorentina.

Per prendere i due calcatori tuttavia il Milan dovrà entrare in Europa League. I tempi lunghi potrebbero favorire l’Inter. Tuttavia, con la certezza di avere 15 milioni di euro un più in cassa dovrebbe aumentare anche la potenza di fuoco.

Per il Milan, allo stesso tempo, diventerà anche necessario allargare la rosa, visto che aumenterà il numero di partite. Il problema è che l’ultima gara si giocherà il 1° ottobre, a soli 4 giorni dal temrine del mercato. Per questo motivo l’Inter avrebbe tutto il tempo per anticipare i cugini e prendere il calciatore. In alternava l’Inter potrebbe arrivare ad Izzo del Torino, per il quale Cairo chiede 20 milioni.