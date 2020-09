Antonio Candreva potrebbe lasciare presto l’Inter. L’esterno ex Lazio pronto a passare alla Sampdoria.

Mercato Inter: Candreva in uscita

Nelle ultime settimane Antonio Candreva ha capito di non essere più un nome attendibile nella lista di Conte, A Milano farebbe panchina e, per questo motivo, avrebbe deciso di andar via accettando il pressing della Sampdoria. Al calciatore non resta che andare, a meno che non si accontenti di un minutaggio misero a Milano. Al suo porto l’Inter potrebbe invece contare su Perisic, utilizzabile come jolly su tutte e due le fasce.

Calciomercato Inter, Perisic resta al suo posto?

Come detto potrebbe restare Ivan Perisic, attaccante dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Inter TV:

La punta croata è carica per la prossima stagione. L’attaccante è determinato a conquistarsi un posto nell’Inter di Antonio Conte. Rientrato dal prestito al Bayern Monaco, squadre nella quale ha vinto Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania ora l’esterno vorrebbe riprendersi anche l’Itner:

“Io a Milano sono molto contento. Ho due anni di contratto con l’Inter e spero di poter fare grandi cose, quest’anno e anche il prossimo. Al mister piace scendere in campo e farci lavorare al massimo, devo abituarmi, serve tempo. Ma tutti hanno fame e c’è grande voglia, lo spogliatoio ora è bellissimo”.

Inter, che ruolo per Perisic?

Perisic, che in caso di effettiva conferma da parte del club nerazzurro potrebbe giocare in diversi ruoli come il quinto di centrocampo o attaccante, ha anche aggiunto:

“Mi aspetto un anno positivo, io ho ancora fame di vittoria e questa è incredibile. Siamo sulla buona strada. L’anno scorso ho visto tutte le partite dell’Inter, perchè quo oramai sono tutti miei amici. Sono stato il primo tifoso e sono andati vicini a vincere sempre, in tutte le competizioni disputate”.

Inter, Perisic potrebbe restare

Dunque a sorpresa il croato potrebbe anche rimanere a Milano e giocare un’altra stagione con i nerazzurri dopo quelle passare da esterno offensivo.

Nelle ultime settimane, infatti, il mercato dell’Inter sta entrando sempre di più nel vivo, e il club nerazzurro si sta attivando parecchio in questi ultimi giorni, sia per gli acquisti che per le cessioni. La squadra di Milano vorrebbe monetizzare prima di provare l’affondo per un grande calciatore. Tra i partenti sembrava esserci soprattutto Ivan Perisic. Per il giocatore croato ci sono poche possibilità di rientrare nei piani di Conte nonostante le parole di oggi. L’Inter vuole venderlo ma solo a titolo definitivo. La società lo valuta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un prezzo per nulla alto, e che sicuramente porterà tante squadre ad inserirsi nella corsa.