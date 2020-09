Calciomercato Genoa, grifoni scatenati: altro doppio colpo in arrivo

Il direttore sportivo dei rossoblu, Daniele Faggiano, non ha nessuna intenzione di fermarsi e sta continuando a rinforzare la sua nuova squadra: per la difesa è fatta per l’arrivo di un calciatore dalla Juventus. Dovrebbe arrivare in prestito. Superata la concorrenza di un altro club di A. Mentre si sta per chiudere anche per un attaccante…

Genoa, fatta per Luca Pellegrini. Arriva in prestito

Un altro colpo in entrata per i rossoblu. Tutto merito dell’ex ds del Parma. E’ fatta per Luca Pellegrini. Si era capito dalla prima giornata di campionato contro la Sampdoria che non risultava tra i titolari e nemmeno tra i calciatori in panchina. Andrea Pirlo non ha voluto schierarlo perché i giochi con il Genoa erano quasi fatti. Al suo posto ha giocato Frabotta che ha disputato una discreta partita. Pellegrini fa di nuovo le valigie e parte per la Liguria. Con i bianconeri non ha avuto ancora la possibilità di disputare neanche un minuto. Acquistato dalla Roma il 30 giugno del 2019 per quasi 22 milioni di euro, era stato mandato (nuovamente) in prestito al Cagliari, dove ha giocato sempre da titolare. Classe 1999, gioca per la Nazionale Under 21, aspettando la grande chiamata di Roberto Mancini per quella maggiore. Il ragazzo, nativo di Roma, è appena arrivato a Genova e sta per effettuare le visite mediche con il suo nuovo club. Successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai grifoni per un anno. Un altro rinforzo per Rolando Maran, dopo lo splendido avvio in campionato (battuto il Crotone per 4-1). Può già esordire nel match di domenica pomeriggio contro il Napoli al San Paolo, gara valevole per la seconda giornata di campionato. Domani sosterrà il primo allenamento sotto gli ordini dell’ex tecnico del Cagliari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Genoa-Crotone 4-1, pioggia di gol a Marassi. Segnano (quasi) tutti i nuovi

Anche la Fiorentina era sulle sue tracce

Non c’era solo il Genoa sul giocatore, ma anche la Fiorentina di Rocco Commisso. Il diretto re sportivo dei viola, Daniele Pradè, aveva cercato con insistenza il terzino sinistro. Ma l’affare non è mai andato in porto, anche se la destinazione più probabile sembrava appunto quella di Firenze.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, Faggiano annuncia 2 colpi

Possibile chiusura in attacco per Balotelli

Il mercato del Genoa non è ancora finito. Si fa sempre più concreta la pista che porta allo svincolato Mario Balotelli. Quest’ultimo potrebbe giocare con i rossoblu. Preziosi gli avrebbe offerto un contratto annuale, con la possibilità di rinnovarlo per una seconda stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Candreva resta in Serie A: beffa Genoa