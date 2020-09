Calciomercato, Balotelli annuncia il suo futuro in diretta… al Grande Fratello!

Calciomercato, Balotelli prossimo al ritorno in Serie A: Raiola farà di tutto per convincere un club a prenderlo

Il calciomercato vede ancora il nome di Mario Balotelli tra i protagonisti, per quel che riguarda il panorama calcistico della Serie A. Non è stata un’annata felice quella di SuperMario al Brescia, dopo un periodo comunque positivo vissuto in Ligue 1, con le maglie di Nizza e Marsiglia. Ha voglia di ritornare protagonista e farlo in Italia, considerando le sue enormi qualità, che non è riuscito però a dimostrare ancora. Il suo agente Mino Raiola sarebbe in costanti contatti con due o tre club di Serie A, per comprendere quali possibilità ci sono di rivederlo ancora con una casacca di un club italiano, per cercare di ritrovare una Nazionale che ormai gli manca da troppo tempo. Precisamente, l’ultima apparizione di Mario Balotelli con la maglia dell’Italia, risale al 2018, quando sfidò la Polonia nella Nations League. Poi il nulla totale con l’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Balotelli in Serie A prima di Euro 2021

Serie A, riecco Balotelli: SuperMario annuncia in diretta di tornare a giocare

Nella serata di ieri, Mario Balotelli è stato ospite al reality di Canale 5, il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Il motivo riguarda la presenza di suo fratello Enoch, finito al centro delle polemiche per un episodio legato al razzismo. Il calciatore italiano è stato accolto benissimo in trasmissione, con qualche domanda incuriosita dei presenti, in merito al suo futuro. Antonella Elia, opinionista dello stesso reality, ha chiesto direttamente a Mario Balotelli: “Adesso in quale squadra giochi?”, con risposta di SuperMario: “Ora non proprio… Tra poco tornerò a giocare in una squadra”.

E’ il Genoa la squadra citata da Balotelli? E’ il club che potrebbe puntare su di lui

Tra le ipotesi per il suo futuro, per quel che riguarda la Serie A, sembra esserci finito il Genoa su Mario Balotelli. Nonostante qualche smentita da parte del nuovo ds, Daniele Faggiano, le idee potrebbero essere proprio sul calciatore palermitano. Il centravanti potrebbe ricominciare in Liguria, con i grifoni che gli concederebbero una chance ad ormai 30 anni, un ultimo treno che Balotelli vuole prendere per sfruttare le occasioni che, al giorno d’oggi, non arrivano più come prima. La sua giovane età non c’è più e lo stesso Balotelli dovrà sbrigarsi, se vuole giocare altri 4 o 5 anni ad alti livelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Raiola sul futuro di Pogba e Balotelli