Calciomercato Atalanta, colpo dalla Liga. Ha già firmato (UFFICIALE)

Gli orobici, dopo aver rinforzato il reparto offensivo con l’acquisto di Sam Lammers dal PSV, hanno chiuso per un difensore che arriva dalla Spagna.

Atalanta, colpo Mojica. Arriva dal Girona

E’ un’Atalanta scatenata sul calciomercato. In attesa dell’esordio in campionato che avverrà sabato 26 in trasferta contro il Torino per la seconda giornata di campionato (la prima si disputerà mercoledì 30 settembre contro la Lazio all’Olimpico), i nerazzurri hanno completato l’acquisto del centravanti Sam Lammers dagli olandesi del PSV, ma anche quello di Johan Mojica dalla Segunda Division spagnola. Nazionale colombiano, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Girona. Nasce come difensore sinistro, può giocare anche come ala. Giocatore veloce e molto bravo nel recuperare i palloni, nella marcatura e negli anticipi.

Nel 2018 un brutto infortunio lo tiene lontano dai campi per un bel po’

Inizia la sua carriera da calciatore in due squadre del suo paese: l’Academia F.C e Llaneros. Il Deportivo Calì lo acquista e lo fa esordire nel massimo campionato colombiano nel 2013. L’anno successivo il grande salto in Europa con il Rayo Vallecano. Successivamente viene prestato, per due anni, al Real Valladolid. Nel 2016 ritorna al Rayo, ma nel 2017 viene acquistato a titolo definitivo dal Girona, società spagnola che aveva appena conquistato la promozione in Liga. Diventa subito titolare, ma sfortunatamente per lui un brutto infortunio lo tiene fermo per molti mesi (subisce la rottura del crociato). Dal 2015 viene convocato dalla Colombia. Ha disputato anche i Mondiali in Russia di due anni fa.

Arriva in prestito dagli spagnoli

L’Atalanta, nel suo comunicato, annuncia che il calciatore si è trasferito in Italia a titolo temporaneo con diritto di opzione. Sarà lui la nuova freccia di Gian Piero Gasperini. E’ proprio il colombiano che su quella fascia sostituirà Timothy Castagne che, da qualche settimana, è approdato in Premier League per andare a giocare con il Leicester City di Brendan Rodgers. Mojica avrà l’opportunità di esordire e giocare in Champions League, competizione in cui non è riuscito mai a raggiungere nella sua carriera calcistica. Possibile un suo esordio già in questa settimana nella trasferta piemontese.

