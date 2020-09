Milan-Bologna 2-0 LIVE: Ibrahimovic fa doppietta

Match serale tra Milan e Bologna, che chiude, per il momento la prima giornata di Serie A, in attesa dei recuperi delle altre sfide. La squadra di Pioli vuole ripartire da dove ha finito la scorsa stagione, i rossoblù di Mihajilovic devono partire bene e cercare garanzie.

Milan-Bologna: il primo tempo

Primo tempo che inizia in maniera molto equilibrata, ma dopo pochi minuti comincia a venir fuori il Milan, che con i vari spunti di Rebic, Calhanoglu e Ibrahimoivic cerca subito di impensierire il Bologna. La squadra di Mihajilovic tiene botta. La prima vera chance capita sui piedi di Ibra, che conclude bene ma trova la deviazione di Tomiyasu che fa sfilare la palla di poco a lato. Al 29′ è invece Bennacer a sfiorare il vantaggio, con un rimpallo in area che quasi innesca il gol. La partita si sblocca al minuto 35′, con un cross di Theo Hernandez e uno splendido colpo di testa di Ibrahimovic per l’1-0.

Il secondo tempo

Seconda frazione che parte con grande intensità da parte del Milan, che prova subito a raddoppiare il risultato. L’episodio principale accade al 50′, con Orsolini che abbatte Bennacer e provoca il rigore: dal dischetto freddissimo ancora Ibrahimovic.

Milan-Bologna: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow.

Tabellino

Gol: Ibrahimovic (M) Ibrahimovic (M)

Ammoniti: Dominguez (B) Dijks (B) Castillejo (M)