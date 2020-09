Pioli dopo Milan-Bologna: “Ibrahimovic? Quando funziona il meccanismo..”

Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Bologna. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Pioli dopo Milan-Bologna

“A me non stupisce il fatto di star bene, al momento è una squadra che sa tenere il campo bene e con personalità. Oggi era una partita difficile contro un avversario tosto, fino al 2-0 abbiamo giocato una partita seria. Dobbiamo migliorare, ma ci sono buoni presupposti. Gli effetti di Pioli su Ibra? Quando funziona la squadra vengono esaltati anche i singoli, abbiamo individualità di grande livello. Funziona il meccanismo e le posizioni, si gioca con molta fiducia e si sa soffrire. Sulle ambizioni? Dobbiamo essere ambiziosi, l’obiettivo è crescere ancora e migliorare il campionato dello scorso anno. Si lavorerà per tornare in Europa, già giovedì abbiamo un preliminare difficile, siamo concentrati su quello. E’ la squadra più tecnica che hai mai allenato? Ci sono grandi giocatori, penso che la mia Lazio del primo anno avesse tanta qualità, ma questa è una squadra giovane con tanti ragazzi di 20-21-22 anni. La crescita individuale è importante, questo ci deve far continuare a lavorare”