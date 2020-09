Milan-Bologna, Maldini a Sky su Milenkovic e Ajer

A pochi minuti dal fischio iniziale di Milan–Bologna,Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

Le parole di Maldini prima di Milan-Bologna

Qualche sorpresa tra le formazioni ufficiali, ma soprattutto tante conferme. Pioli ha scelto ancora una volta Ibrahimovic come terminale offensivo, con Rebic a supporto. Mihajlovic si affida all’aggressività dei suoi. Per questo ha scelto De Silvestri sulla fascia destra, Tomiyasu invece diventa un centrale difensivo. Parlano anche i protagonisti, tocca a Paolo Maldini. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Vogliamo migliorarci sempre, non ci qualifichiamo da 7 anni per la Champions League. Visto quanto fatto nella scorsa stagione, abbiamo deciso di andare avanti con Pioli. Per quanto riguarda il mercato siamo riusciti a mettere a posto alcuni tasselli. Non possiamo puntare ai migliori e basta, serve armonia finanziaria. Tra le priorità attualmente c’è la ricerca di un centrale perché siamo numericamente pochi. I nomi? In tutta sincerità Milenkovic e Ajer non sono tra i profili su cui stiamo lavorando adesso. Fanno parte dell’elenco, come altri. I tifosi mi vedono come una garanzia. Sento la responsabilità verso di loro, verso il club, verso la storia. Questo ruolo che rivesto è già cambiato, da quando sono arrivato con Leonardo. Sicuramente è diverso essere da questo lato della scrivania piuttosto che stare a casa“.

LEGGI ANCHE >>> Milan, nuovo assalto a Depay

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mercato Milan, doppio colpo in difesa