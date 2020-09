Milan-Bologna 1-0: gran gol di testa di Ibrahimovic – VIDEO

Partita molto interessante quella serale tra Milan e Bologna, dove a partire molto forti sono i rossoneri. La squadra di Pioli ha voglia di fare, e l’asse Rebic-Calhanoglu-Ibrahimovic sembra subito funzionare.

Milan-Bologna: il gol di Ibrahimovic

Il Milan prova subito a passare in vantaggio con i suoi giocatori migliori, e al minuto 35′ c’è il gol del vantaggio. A segnare la prima rete in campionato non poteva che essere Ibrahimovic. Lo svedese riceve un bel cross da Theo Hernandez, sale altissimo e fa 1-0 con una splendida incornata. I rossoneri sono motivati a segnare il raddoppio, ma la squadra di Mihajilovic riesce a tenere botta almeno per il momento.